Глава делегации России Гаврилов назвал ощутимой поддержку Китаем гарантий безопасности
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Об этом дипломат заявил в интервью YouTube-каналу Соловьёв Live.
Он отметил, что мнение Китая является очень важным, поскольку к нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО.
«Китай является нашим союзником, его поддержка в этом вопросе, конечно, ощутима», — отметил Гаврилов.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.
В МИД Китая заявили, что предложения России по гарантиям безопасности для НАТО и США способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов