Глава делегации России Гаврилов назвал ощутимой поддержку Китаем гарантий безопасности

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал ощутимой поддержку России со стороны Китая по гарантиям безопасности, которые Москва предложила принять Вашингтону и НАТО.
Глава делегации России Гаврилов назвал ощутимой поддержку Китаем гарантий безопасности
  • © AP Photo/Mark Schiefelbein

Об этом дипломат заявил в интервью YouTube-каналу Соловьёв Live.

Он отметил, что мнение Китая является очень важным, поскольку к нему прислушиваются как в Вашингтоне, так и в странах НАТО.

«Китай является нашим союзником, его поддержка в этом вопросе, конечно, ощутима», — отметил Гаврилов.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности.

В МИД Китая заявили, что предложения России по гарантиям безопасности для НАТО и США способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов

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