В МИД России допустили улучшение отношений с США после переговоров по безопасности

Отношения между Москвой и Вашингтоном могут улучшиться, если американская сторона начнёт переговоры по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Если они пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся по этому направлению», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе в том числе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

В проекте также прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.