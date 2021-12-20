МИД: России срочно нужен ответ США по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ Соединённых Штатов на предложения по гарантиям безопасности.

Он считает, что Вашингтон попытается перевести данную инициативу в вялотекущий процесс.

«А нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжёлая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы МИД России отметил готовность российской стороны незамедлительно приступить к переговорам.

Ранее Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности.

МИД России ранее опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе в том числе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

В проекте также прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.