МИД: России срочно нужен ответ США по гарантиям безопасности

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что России срочно нужен ответ Соединённых Штатов на предложения по гарантиям безопасности.
МИД: России срочно нужен ответ США по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

Он считает, что Вашингтон попытается перевести данную инициативу в вялотекущий процесс.

«А нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжёлая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Замглавы МИД России отметил готовность российской стороны незамедлительно приступить к переговорам.

Ранее Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности.

МИД России ранее опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В документе в том числе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

В проекте также прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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