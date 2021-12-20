МИД России: США пока не ответили на предложения по безопасности
- РИА Новости
«Нет, пока не ответили, мы ждём, будем смотреть, что ответят. Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение», — приводит РИА Новости его слова.
Рябков призвал дождаться ответа из Вашингтона.
Министерство иностранных дел России ранее опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
В документе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.