МИД России: США пока не ответили на предложения по безопасности

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности.
МИД России: США пока не ответили на предложения по безопасности
  • РИА Новости

«Нет, пока не ответили, мы ждём, будем смотреть, что ответят. Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение», — приводит РИА Новости его слова.

Рябков призвал дождаться ответа из Вашингтона.

Министерство иностранных дел России ранее опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В документе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

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