МИД России: США пока не ответили на предложения по безопасности

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США пока не ответили на предложения России по гарантиям безопасности.

«Нет, пока не ответили, мы ждём, будем смотреть, что ответят. Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение», — приводит РИА Новости его слова.

Рябков призвал дождаться ответа из Вашингтона.

Министерство иностранных дел России ранее опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В документе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.