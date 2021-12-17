Замглавы МИД Рябков заявил об опасной черте в отношениях России и США
- РИА Новости
«Проводимая США и НАТО на протяжении последних лет линия на агрессивную эскалацию ситуации в сфере безопасности абсолютно неприемлема и крайне опасна», — сказал он в ходе брифинга.
Трансляцию мероприятия ведёт RT.
Рябков призвал срочно принять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации.
Министерство иностранных дел России ранее опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
В документе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.