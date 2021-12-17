Замглавы МИД Рябков заявил об опасной черте в отношениях России и США

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В рамках прошедших контактов между представителями Москвы и Вашингтона внимание американской стороны было обращено на то, что межгосударственные отношения подошли по вине США к опасной, критической черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Замглавы МИД Рябков заявил об опасной черте в отношениях России и США
  • РИА Новости

«Проводимая США и НАТО на протяжении последних лет линия на агрессивную эскалацию ситуации в сфере безопасности абсолютно неприемлема и крайне опасна», — сказал он в ходе брифинга.

Трансляцию мероприятия ведёт RT.

Рябков призвал срочно принять конкретные шаги по снижению градуса конфронтации.

Министерство иностранных дел России ранее опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В документе говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

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