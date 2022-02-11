В МИД КНР заявили об укоренившемся в США менталитете холодной войны
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«Причина, по которой США раздувают китайскую угрозу, заключается в дискредитации, оказании давления и сдерживании развития КНР, и это в полной мере обличает глубоко укоренившийся менталитет холодной войны и идеологические предубеждения США», — цитирует дипломата РИА Новости.
Таким образом представитель Китая прокомментировал интервью госсекретаря США Энтони Блинкена изданию Australian, в котором он заявил, что стратегические амбиции Китая расширились и теперь Пекин стремится к военному и экономическому доминированию в мире.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном потребовал от США прекратить «играть с огнём» по тайваньскому вопросу и прекратить создавать всевозможные антикитайские «клики».