В МИД КНР заявили об укоренившемся в США менталитете холодной войны

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что в США укоренился менталитет холодной войны, что и приводит к тому, что Соединённые Штаты пытаются дискредитировать Пекин и оказать на него давление.

«Причина, по которой США раздувают китайскую угрозу, заключается в дискредитации, оказании давления и сдерживании развития КНР, и это в полной мере обличает глубоко укоренившийся менталитет холодной войны и идеологические предубеждения США», — цитирует дипломата РИА Новости.

Таким образом представитель Китая прокомментировал интервью госсекретаря США Энтони Блинкена изданию Australian, в котором он заявил, что стратегические амбиции Китая расширились и теперь Пекин стремится к военному и экономическому доминированию в мире.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном потребовал от США прекратить «играть с огнём» по тайваньскому вопросу и прекратить создавать всевозможные антикитайские «клики».