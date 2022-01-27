Глава МИД Китая Ван И потребовал от США прекратить «играть с огнём» в вопросе Тайваня

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Министр иностранных дел КНР Ван И во время разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном потребовал от США прекратить «играть с огнём» по тайваньскому вопросу и прекратить создавать всевозможные антикитайские «клики».
Глава МИД Китая Ван И потребовал от США прекратить «играть с огнём» в вопросе Тайваня
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Соединённые Штаты должны перестать играть с огнём по вопросу Тайваня, перестать формировать различного рода антикитайские «клики», нацеленные на сдерживание Китая», — говорится в сообщении МИД КНР.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США привержены политике одного Китая, но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала и готовы противостоять любым попыткам применения силы против острова.

В Пекине при этом заявили, что Вооружённые силы КНР готовы развивать сотрудничество с военными США, но Китай не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу.

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