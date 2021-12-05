В США пообещали помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала

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США привержены политике «одного Китая», но будут помогать Тайваню в укреплении оборонительного потенциала и готовы противостоять любым попыткам применения силы против острова. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

«Мы тверды в следовании политике «одного Китая», — цитирует РИА Новости Остина.

По его словам, США продолжат выполнять обязательства в рамках закона об отношениях с Тайванем в том, что касается поддержки способности острова защищать себя.

Глава Пентагона также подчеркнул, что Вашингтон готов противостоять «любым попыткам применения силы, которые бы угрожали безопасности народа Тайваня».

Ранее США и ЕС в совместном заявлении отметили, что действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе и оказывают влияние на безопасность и процветание Соединённых Штатов и Европейского союза.

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