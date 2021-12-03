США и ЕС прокомментировали действия Китая в Тайваньском проливе
Соответствующая информация опубликована на сайте американского Госдепа.
«Стороны выразили серьёзную обеспокоенность проблематичными и односторонними действиями Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении.
Как отмечается, действия КНР «подрывают мир и безопасность в регионе и имеют непосредственное влияние на безопасность и процветание как Соединённых Штатов, так и Европейского союза».
Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Вооружённые силы страны готовы развивать сотрудничество с военными США, но Китай не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу.