США и ЕС прокомментировали действия Китая в Тайваньском проливе

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Действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе и оказывают влияние на безопасность и процветание Соединённых Штатов и Европейского союза. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров США и ЕС на высоком уровне по КНР.

Соответствующая информация опубликована на сайте американского Госдепа.

«Стороны выразили серьёзную обеспокоенность проблематичными и односторонними действиями Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении.

Как отмечается, действия КНР «подрывают мир и безопасность в регионе и имеют непосредственное влияние на безопасность и процветание как Соединённых Штатов, так и Европейского союза».

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Вооружённые силы страны готовы развивать сотрудничество с военными США, но Китай не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу.

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