В Китае заявили, что не пойдут на компромиссы с США по тайваньскому вопросу
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости.
«....суверенитет, достоинство и основные интересы Китая не могут быть нарушены. Особенно по тайваньскому вопросу, в отношении которого Китай не пойдёт ни на какие компромиссы. У США не должно быть никаких иллюзий на этот счёт», — сказал У Цянь на брифинге.
Ранее американский президент Джо Байден по итогам минувшего саммита с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в диалоге по Тайваню.