В Китае заявили, что не пойдут на компромиссы с США по тайваньскому вопросу

Короткая ссылка
Вооружённые силы КНР готовы развивать сотрудничество с военными США, но Китай не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.
В Китае заявили, что не пойдут на компромиссы с США по тайваньскому вопросу
  • AP
  • © Andy Wong

Об этом сообщает РИА Новости.

«....суверенитет, достоинство и основные интересы Китая не могут быть нарушены. Особенно по тайваньскому вопросу, в отношении которого Китай не пойдёт ни на какие компромиссы. У США не должно быть никаких иллюзий на этот счёт», — сказал У Цянь на брифинге.

Ранее американский президент Джо Байден по итогам минувшего саммита с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в диалоге по Тайваню.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить