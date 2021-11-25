В Китае заявили, что не пойдут на компромиссы с США по тайваньскому вопросу

Вооружённые силы КНР готовы развивать сотрудничество с военными США, но Китай не пойдёт на компромиссы по тайваньскому вопросу, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Об этом сообщает РИА Новости.

«....суверенитет, достоинство и основные интересы Китая не могут быть нарушены. Особенно по тайваньскому вопросу, в отношении которого Китай не пойдёт ни на какие компромиссы. У США не должно быть никаких иллюзий на этот счёт», — сказал У Цянь на брифинге.

Ранее американский президент Джо Байден по итогам минувшего саммита с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в диалоге по Тайваню.