Байден рассказал о достижении прогресса с КНР в диалоге по Тайваню

Американский президент Джо Байден по итогам минувшего саммита с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в диалоге по Тайваню.

«Мы очень чётко донесли, что поддерживаем Закон об отношениях с Тайванем и только. Он независим. И самостоятельно принимает решения», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли достигнуть прогресса в диалоге со своим китайским коллегой касательно тайваньского вопроса.

Ранее Байден говорил, что власти Соединённых Штатов не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.