Байден рассказал о достижении прогресса с КНР в диалоге по Тайваню
- AP
- © Susan Walsh
«Мы очень чётко донесли, что поддерживаем Закон об отношениях с Тайванем и только. Он независим. И самостоятельно принимает решения», — приводит РИА Новости заявление Байдена.
Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли достигнуть прогресса в диалоге со своим китайским коллегой касательно тайваньского вопроса.
Ранее Байден говорил, что власти Соединённых Штатов не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.