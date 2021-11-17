Байден рассказал о достижении прогресса с КНР в диалоге по Тайваню

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Американский президент Джо Байден по итогам минувшего саммита с председателем Китая Си Цзиньпином заявил о достижении прогресса в диалоге по Тайваню.
Байден рассказал о достижении прогресса с КНР в диалоге по Тайваню
  • AP
  • © Susan Walsh

«Мы очень чётко донесли, что поддерживаем Закон об отношениях с Тайванем и только. Он независим. И самостоятельно принимает решения», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

Таким образом он ответил на вопрос о том, удалось ли достигнуть прогресса в диалоге со своим китайским коллегой касательно тайваньского вопроса.

Ранее Байден говорил, что власти Соединённых Штатов не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа одного Китая.

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