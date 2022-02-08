В МИД КНР призвали США аннулировать сделку по поставке вооружений на Тайвань

Правительство США должно немедленно отказаться от планов поставок Тайваню вооружений на сумму $100 млн. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Призываем США строго соблюдать принцип одного Китая и положения трёх китайско-американских коммюнике, немедленно аннулировать вышеупомянутый план о поставках вооружений Тайваню», — цитирует ТАСС Лицзяна.

Он подчеркнул, что «Китай обязательно примет должные и эффективные меры для укрепления своего суверенитета и обеспечения интересов в сфере безопасности».

Администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму $100 млн по обслуживанию ЗРК Patriot.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном потребовал от США прекратить «играть с огнём» по тайваньскому вопросу и прекратить создавать всевозможные антикитайские «клики».