Псаки рассказала об отношениях США с Китаем на фоне встречи Путина и Си Цзиньпина
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- AP
Трансляция брифинга Псаки велась на YouTube-канале Белого дома.
«Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем», — сказала Псаки после просьбы одного из журналистов прокомментировать встречу Путина и Си Цзиньпина.
В Белом доме сообщили, что контакты США и Китая поддерживаются на самом высоком уровне.
По её словам, Вашингтон донёс до Пекина, что «дестабилизирующий конфликт в Европе нанесёт ущерб интересам Китая по всему миру».
Ранее пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.