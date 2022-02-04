Псаки рассказала об отношениях США с Китаем на фоне встречи Путина и Си Цзиньпина

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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявила, что у Вашингтона есть собственные отношения с Пекином.
Псаки рассказала об отношениях США с Китаем на фоне встречи Путина и Си Цзиньпина
  • © Ramil Sitdikov, Sputnik
  • AP

Трансляция брифинга Псаки велась на YouTube-канале Белого дома.

«Наше видение состоит в том, что мы поддерживаем собственные контакты с Китаем», — сказала Псаки после просьбы одного из журналистов прокомментировать встречу Путина и Си Цзиньпина.

В Белом доме сообщили, что контакты США и Китая поддерживаются на самом высоком уровне.

По её словам, Вашингтон донёс до Пекина, что «дестабилизирующий конфликт в Европе нанесёт ущерб интересам Китая по всему миру».

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.

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