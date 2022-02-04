Опубликован текст заявления России и Китая о вступающих в новую эпоху отношениях

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Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.
Опубликован текст заявления России и Китая о вступающих в новую эпоху отношениях
  • РИА Новости

В том числе в заявлении, подписанном президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, говорится о намерении Москвы и Пекина противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран. Россия и Китай выступают против подрыва мировой безопасности и против «цветных революций».

Кроме того, Москва и Пекин призвали ядерные страны предпринять шаги для снижения рисков ядерных войн.

Также они выступили за равные права на управление интернетом и выразили намерение твёрдо отстаивать незыблемость итогов Второй мировой войны и сложившийся после войны миропорядок.

Со всеми пунктами заявления можно ознакомиться на сайте Кремля.

Россия и Китай в совместном заявлении призывают Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в Европе. Также Россия и КНР выступили против политизации вопроса о происхождении COVID-19.

Ранее сообщалось, что во время саммита лидеров России и Китая подписано 16 документов, включая совместное заявление.

Подробнее — в материале RT.

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