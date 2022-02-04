Россия и Китай призвали США не размещать ракеты в Европе и АТР

Россия и Китай в совместном заявлении призывают Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в Европе. Москва и Пекин намерены укреплять координацию по данному вопросу.

«Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Стороны будут и дальше поддерживать контакты и укреплять координацию по данному вопросу», — говорится в заявлении, принятом по итогам встречи президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил об обеспокоенности Москвы в отношении намерений Вашингтона по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР.

В МИД КНР также выступили против размещения американских ракет в этих регионах.