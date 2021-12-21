В Китае выступили против размещения ракет США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе
В ведомстве подчеркнули, что страна привержена оборонительному характеру национальной оборонной политики и придерживается политики неприменения ядерного вооружения первой.
«Китай никогда не размещал ядерное оружие за пределами своей территории и никогда не предоставлял «ядерный зонтик» другим странам», — приводит РИА Новости комментарий китайского МИД о необходимости заключения аналога договора между США и Россией для Пекина и Москвы.
В МИД КНР акцентировали внимание на том, что в стране уже неоднократно выражали свою позицию о размещении ракет средней дальности.
«(Пекин. — RT) решительно выступает против размещения Соединёнными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в какой бы то ни было форме», — заявили в ведомстве.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил об обеспокоенности Москвы в отношении намерений Вашингтона по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР.
Замглавы МИД России Александр Грушко впоследствии напомнил об актуальности предложения российского лидера Владимира Путина о моратории на РСМД в Европе.