В МИД заявили об актуальности предложения Путина о моратории на РСМД в Европе

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Предложение российского лидера Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе остаётся в силе. Об этом заявил замминистра МИД России Александр Грушко.
В МИД заявили об актуальности предложения Путина о моратории на РСМД в Европе
  • РИА Новости

«Предложение президента о встречных мораториях (на размещение РСМД. — RT) остаётся в силе, оно тем более востребовано в нынешних условиях», — приводит ТАСС его слова.

Москва рассчитывает, что страны НАТО смогут проявить политическую волю для продолжения разговора на эту тему.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию беспокоят намерения США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и АТР.

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