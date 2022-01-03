«Никогда не должна быть развязана»: лидеры РФ, КНР, США, Британии и Франции приняли заявление против ядерной войны

Лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Главы стран «ядерной пятёрки» подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что документ был подготовлен по инициативе Москвы при активном участии российских представителей.

Лидеры пяти ядерных держав — России, Китая, Великобритании, США и Франции — опубликовали совместное заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений. Текст заявления приводит пресс-служба Кремля.

В нём отмечается, что пять стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далекоидущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в заявлении.

Стороны подчеркнули, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено, а также подтвердили, что сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция подтвердили, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны.

«Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений», — говорится в заявлении.

Стороны также подтвердили намерение работать со всеми государствами для создания атмосферы безопасности, а также заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, документ был подготовлен по инициативе Москвы при активном участии российских представителей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Документ «пятёрки» дополняет и развивает двусторонние заявления, ранее принятые на высшем уровне с США (в Совместном заявлении президентов от 16 июня 2021 года) и КНР (в Совместном заявлении от 28 июня 2021 года к двадцатилетию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве)», — уточнила она.

В заявлении, подчеркнула Захарова, отражена важная для России идея недопустимости любой войны между государствами — как ядерной, так и с применением обычных вооружений.

Также в документе подтверждён принцип ведения диалога «на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности».

«Рассчитываем, что в нынешних непростых условиях международной безопасности одобрение лидерами ядерных держав такого политического заявления будет способствовать снижению уровня международной напряжённости и сдерживанию гонки вооружений, содействовать укреплению доверия и формированию основ будущего контроля над наступательными и оборонительными вооружениями в их взаимосвязи, а также мер по снижению рисков», — заключила она.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что саммит лидеров стран «ядерной пятёрки», предложенный Владимиром Путиным, должен состояться независимо от принятия документа.

«Заявление лидеров «ядерной пятёрки» не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН всё ещё необходим», — сказал представитель Кремля.

Политолог Юрий Светов в беседе с RT высказал мнение, что если тезисы, содержащиеся в заявлении, будут соблюдаться, то это станет «обнадёживающим началом 2022 года».

«Тут подходит очень хорошее выражение: «Лучше поздно, чем никогда», потому что (президент России. — RT) Владимир Путин в прошлом году предлагал провести совещание руководителей ядерных держав, чтобы обсудить вопросы недопустимости применения ядерного оружия в конфликтах», — отметил эксперт.

По его мнению, предпосылкой к такому заявлению также мог послужить телефонный разговор президентов России и США, в ходе которого Джо Байден затронул тему недопустимости применения ядерного оружия.

Как сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, Байден в ходе телефонного разговора с Путиным не раз подчёркивал недопустимость начала ядерной войны.

«Очень важно, что президент Байден подчёркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть», — сказала Ушаков, отметив, что у США и России накоплен самый крупный ядерный потенциал в мире.

При этом в конце декабря замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что в США отмечается опасная тенденция на снижение порога возможного применения ядерного оружия.

«Мы в Москве привержены повышению порога применения ядерного оружия. В США в последние годы наблюдается противоположная тенденция, когда, как представляется, ядерные средства поражения всё больше воспринимаются как средство поля боя», — заявил Рябков.

Владимир Путин несколько раз выступал с предложением провести встречу глав государств пятёрки постоянных членов Совета безопасности ООН.

В частности, в июне Владимир Путин написал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённую Второй мировой войне, в которой, помимо прочего, выразил надежду, что в скором времени состоится встреча лидеров пяти ядерных держав — постоянных членов Совбеза ООН, где можно будет откровенно поговорить о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроля над стратегическими вооружениями.

«Предлагаемая Россией повестка предстоящего саммита «пятёрки» — исключительно важная и актуальная как для наших стран, так и для всего мира», — заметил Владимир Путин.

В октябре Путин отметил, что его инициатива провести встречу «была поддержана всеми и можно было это сделать».

«Там возникли проблемы, которые с Россией не связаны, а связаны с некоторыми спорами внутри этой «пятёрки». А потом началась эта пандемия в скором времени и всё это усложнилось. Сама идея встречи была встречена весьма позитивно, и надеюсь, что это, может быть, когда-то и состоится. Это точно пойдёт на пользу», — отмечал российский лидер.