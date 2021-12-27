Рябков назвал опасной тенденцию на снижение порога применения ядерного оружия в США

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В Соединённых Штатах отмечается опасная тенденция на снижение порога возможного применения ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков назвал опасной тенденцию на снижение порога применения ядерного оружия в США
  • AP

«Мы в Москве привержены повышению порога применения ядерного оружия. В США в последние годы наблюдается противоположная тенденция, когда, как представляется, ядерные средства поражения всё больше воспринимаются как средство поля боя. Это опасная тенденция», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Другой тенденцией современной внешней политики Соединённых Штатов он назвал использование санкционного инструментария по любому поводу.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил об обеспокоенности Москвы в отношении намерений Вашингтона по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и АТР.

Также в МИД КНР выступили против размещения американских ракет средней дальности наземного базирования на территории Европы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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