«Усугубляют кризис»: почему Байден объявил об отправке на Украину более 16 тысяч единиц оружия

Президент США Джо Байден заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом. Такое содействие будет оказано в виде прямых поставок вооружения от Пентагона ВСУ. Речь идёт в том числе о 800 переносных ЗРК Stinger, 2 тыс. ПРК Javelin, тысяче лёгких противотанковых орудий и 6 тыс. противотанковых систем AT-4. Как заявили в Белом доме, США планируют вести в закрытом режиме переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений. По мнению экспертов, цель новой порции оружия для Киева — усложнить для России специальную операцию на Украине. Однако аналитики отмечают, что такого рода вооружения не способны существенно изменить ситуацию.

Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности, сообщает Белый дом.

«Помощь будет оказана в виде прямых поставок вооружения от американского Минобороны вооружённым силам Украины, чтобы помочь им защитить свою страну от неспровоцированного и неоправданного вторжения России», — говорится в заявлении.

«Вторжением» Вашингтон называет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, объявленную РФ 24 февраля.

Как уточняется в сообщении Белого дома, общая сумма помощи США в сфере безопасности, выделенная Украине, «только за последнюю неделю достигла $1 млрд и в общей сложности с начала работы администрации Байдена — $2 млрд».

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Новый пакет помощи в размере $800 млн, по данным американских властей, включает 800 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, 2 тыс. ПРК Javelin, тысячу лёгких противотанковых орудий и 6 тыс. противотанковых систем AT-4.

Кроме того, речь идёт о сотне тактических беспилотных летательных аппаратов, 100 гранатомётах, 5 тыс. винтовок, тысяче пистолетов, 400 пулемётов и 400 дробовиков. Вашингтон также предоставит Киеву более 20 млн патронов к стрелковому оружию, боеприпасов для гранатомётов и миномётов.

Помимо прочего на Украину США отправят 25 тыс. комплектов бронежилетов и такое же количество шлемов.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не хочет устанавливать бесполётную зону над Украиной, поскольку это путь к мировой войне. Вместе с тем она заявила, что Соединённые Штаты планируют вести в закрытом режиме переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений.

При этом Псаки отметила, что Вашингтон не изменил своего решения о том, что передавать истребители МиГ-29 Украине нельзя, поскольку это может быть воспринято как шаг к эскалации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в конгрессе США по видеосвязи, заявил, что если создание бесполётной зоны над его страной — «это слишком много», то в качестве альтернативы Киев просит поставить Украине самолёты и системы противовоздушной обороны, включая С-300.

«Если это слишком много, то мы предлагаем альтернативу: вы знаете, какие оборонительные системы нам нужны: С-300 и другие подобные системы. Вы знаете, как много зависит на поле боя от способности применять воздушные средства — мощную, сильную авиацию», — заявил он.

До выступления Зеленского американский телеканал CNN сообщал, что Вашингтон и его союзники по НАТО уже направляют на Украину несколько зенитно-ракетных комплексов «для помощи в её обороне».

«По словам высокопоставленного американского официального лица, в число этих дополнительных систем входят мобильные системы ПВО советских времён SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14», — сообщает CNN.

Владимир Зеленский выступает перед членами конгресса США

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Речь идёт о советском автоматизированном зенитно-ракетном комплексе «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), разных модификаций С-300, а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14).

«Их дальность выше, чем у ракет Stinger, ранее поставленных на Украину, что позволяет им поражать крылатые ракеты», — сообщает телеканал.

По словам источников CNN, системы были получены от стран-партнёров НАТО и находятся «в пути», однако в настоящее время неясно, «как эти системы будут возмещаться стране-поставщику».

Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине беспилотников-камикадзе американского производства — новейших управляемых ракет, «которые могут точно поражать российские танки и артиллерийские позиции с расстояния в несколько километров».

«Никакие решения пока не принимались, но, по словам этих официальных лиц, Белый дом размышляет над тем, стоит ли направить Украине начинённые взрывчаткой «барражирующие ракеты» под названием Switchblade», — говорится в сообщении NBC.

Оружие для Украины

Напомним, на прошлой неделе Джен Псаки заявила, что передача Украине самолётов не повысит эффективность её ВВС в сравнении с возможностями России. По её словам, такой вывод делают военные эксперты и американская разведка.

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Позже, 12 марта, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал меморандум о военной помощи Украине на сумму до $200 млн. В этом документе говорится также, что глава Белого дома делегирует американскому госсекретарю Энтони Блинкену полномочия использовать эти средства на оборонные изделия и услуги Пентагона, военное обучение и подготовку для предоставления помощи Киеву.

После этого Энтони Блинкен одобрил предоставление Украине очередной партии военной помощи на сумму $200 млн. В его заявлении говорится, что Киеву будут предоставлены средства для борьбы с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами.

Стоит отметить, что помимо США на Украину поставляют оружие целый ряд стран НАТО. Как отмечали в альянсе, «уже осуществили или утверждают» крупные поставки военной техники на украинскую территорию Бельгия, Германия, Греция, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Великобритания, США, Франция, Чехия и Эстония. Североатлантический альянс сообщал о передаче Киеву тысяч единиц противотанкового оружия, сотен ракет ПВО, а также тысяч единиц стрелкового оружия и боеприпасов.

«Политика ослабления России»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, Соединённые Штаты во главе других стран НАТО, которые также поставляют оружие на Украину, не намерены прекращать милитаризацию Украины несмотря на то, что это приводит к большему количеству жертв, в том числе среди мирного населения.

«Вашингтон хочет ускорить свои поставки оружия Киеву. Таким образом они вкладываются в свою политику ослабления России. Поэтому США будут отстёгивать на вооружения Украине до тех пор, пока последний представитель ВСУ не перестанет защищать американские интересы», — заявил эксперт в беседе с RT.

Подберёзкин считает, что выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности хоть и обострит ситуацию на Украине, но не изменит её кардинальным образом.

«Новую партию оружия США попробуют поставить со своих складов или со складов НАТО на Украину быстро, однако на деле процесс может затянуться. Вооружения могут доставляться в Польшу, Румынию или Словакию, а оттуда по железной дороге или автотранспортом до границы с Украиной. Но сделать это незаметно будет достаточно сложно — Россия контролирует ситуацию на украинской территории и не собирается гарантировать безопасный трафик для поставки вооружений от США», — подчеркнул аналитик.

Боевые действия на Украине

РИА Новости

© Алексей Куденко

Подберёзкин допустил, что ВСУ может просто не успеть воспользоваться этим оружием Соединённых Штатов.

В свою очередь, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил, что, поставляя новые партия оружия на Украину, США во главе других стран блока, которые делают тоже самое, преследуют цель — усложнить процесс спецоперации России на Украине.

«При этом США и НАТО откровенно не хотят прямого столкновения с РФ, о чём достаточно чётко заявляют. Поэтому Вашингтон пытается держать баланс, с одной стороны усугубляя ситуацию на Украине поставками таких вооружений, как Stinger и Javelin, но при этом отказываясь от более радикальных мер, как создание беспилотной зоны на Украине или поставка самолётов, что Россия могла бы расценить как участие в конфликте», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Подберёзкин со своей стороны оценил призыв Зеленского во время заседания конгресса США отправить на Украину самолёты и системы противовоздушной обороны, включая С-300. По мнению Подберёзкина, так украинский лидер хочет создать видимость своей бурной деятельности. Как отметил эксперт, Зеленскому всё равно, о чём просить США, лишь бы как можно дольше продержаться у власти.

«На самом деле всё это не более чем обычный трёп. Системы С-300 — достаточно крупногабаритные грузы, которые находятся всего у нескольких государств, в том числе у Болгарии, Греции и Словении. Вряд ли эти страны готовы ими делиться с Украиной. Но даже если какое-то число С-300 появятся на украинской территории, они так же, как и новая порция военного оружия США, сильно не изменят ситуацию», — заявил эксперт.

Что касается просьбы Зеленского о самолётах для Украины, то Подберёзкин назвал её «наивной».

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«Вашингтон уже несколько раз пусть и завуалированно, но отказывал в этом Киеву. То же самое и с беспилотной зоной для Украины. США её создавать не будут, они не хотят прямого конфликта с Россией. Соединённые Штаты категорически не желают рисковать своей безопасностью, но зато усугубляют кризис на Украине, поставляя ей новые партии вооружения», — отметил аналитик.

При этом Ермаков спрогнозировал, что более сложные системы и более тяжёлые вооружения, чем те, которые перечислены в сообщении Белого дома в рамках новой дополнительной военной помощи Вашингтона Киеву, поставляться на Украину не будут.

«США тщательно оценивают риски потенциального конфликта с Россией, а потому не готовы идти на более кардинальные шаги, чем те, которые уже предприняты. Вашингтон хочет эскалации конфликта на Украине, но не хочет слишком пачкаться», — заключил эксперт.