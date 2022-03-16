«Продолжают загонять отношения в ещё более глухой тупик»: в посольстве РФ назвали враждебной акцией новые санкции США

Введение санкций препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между Россией и США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Как указали в дипмиссии, очередная враждебная акция США загоняет двусторонние отношения «в ещё более глухой тупик». Подобные выпады не останутся без ответа, подчеркнули российские дипломаты. 15 марта Госдеп США объявил о введении ограничительных мер в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.