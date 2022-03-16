«Продолжают загонять отношения в ещё более глухой тупик»: в посольстве РФ назвали враждебной акцией новые санкции США

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Роман Шимаев
Введение санкций препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между Россией и США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Как указали в дипмиссии, очередная враждебная акция США загоняет двусторонние отношения «в ещё более глухой тупик». Подобные выпады не останутся без ответа, подчеркнули российские дипломаты. 15 марта Госдеп США объявил о введении ограничительных мер в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.
«Продолжают загонять отношения в ещё более глухой тупик»: в посольстве РФ назвали враждебной акцией новые санкции США
  • РИА Новости
  • © Михаил Тургиев
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  • 16 марта 2022

    Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой заявил, что санкционное давление на Россию усложняет восстановление мировой экономики.

    «В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как «соль на рану». Кроме того, это наносит неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

  • Народная милиция ДНР опубликовала новые кадры обстрела Макеевки со стороны ВСУ с применением ракеты «Точка-У».

  • Крым может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья, сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

    «Есть Крымский мост. А значит, когда мы все магистрали восстановим, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также — индустриальными центрами бывшей Украины. Этого раньше не было. А теперь вот-вот появится», — цитирует его РИА Новости.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN оценил слова Владимира Зеленского о том, что Украине необходимо признать, что её не примут в НАТО.

    «Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что ещё до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО», — цитирует его ТАСС.

  • Экономист Хенрик Мюллер в статье Der Spiegel заявил, что доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты из-за антироссийских санкций.

    «Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьёзно навредит доллару», — отметил Мюллер.

    По его словам, инфляция доллара также может негативно сказаться на доверии к этой валюте.

  • В посольстве РФ прокомментировали новые санкции США, которые были введены в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.

    «Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами.

    Подобные выпады не останутся без ответа, как того требует принцип взаимности», — говорится в комментарии дипмиссии.

  • Уважаемые читатели RT, мы начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую последним событиям вокруг Украины.

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