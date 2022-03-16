«Продолжают загонять отношения в ещё более глухой тупик»: в посольстве РФ назвали враждебной акцией новые санкции США
- РИА Новости
- © Михаил Тургиев
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16 марта 2022
Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой заявил, что санкционное давление на Россию усложняет восстановление мировой экономики.
«В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как «соль на рану». Кроме того, это наносит неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.
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Народная милиция ДНР опубликовала новые кадры обстрела Макеевки со стороны ВСУ с применением ракеты «Точка-У».
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Крым может стать транзитной территорией между Кавказом и портами Cеверного Причерноморья, сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Есть Крымский мост. А значит, когда мы все магистрали восстановим, Крым станет транзитной территорией между Кавказом и портами Северного Причерноморья, а также — индустриальными центрами бывшей Украины. Этого раньше не было. А теперь вот-вот появится», — цитирует его РИА Новости.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN оценил слова Владимира Зеленского о том, что Украине необходимо признать, что её не примут в НАТО.
«Не думаю, что это уступка. По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что ещё до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО», — цитирует его ТАСС.
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Экономист Хенрик Мюллер в статье Der Spiegel заявил, что доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты из-за антироссийских санкций.
«Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций — замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьёзно навредит доллару», — отметил Мюллер.
По его словам, инфляция доллара также может негативно сказаться на доверии к этой валюте.
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В посольстве РФ прокомментировали новые санкции США, которые были введены в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ.
«Очередная враждебная акция продолжает загонять российско-американские отношения в еще более глухой тупик. Препятствует сохранению немногочисленных каналов взаимодействия между нашими странами.
Подобные выпады не останутся без ответа, как того требует принцип взаимности», — говорится в комментарии дипмиссии.
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