«Милитаристский угар»: как в России отреагировали на обвинения Зеленским НАТО в бездействии

Президент Украины пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, «милитаристский угар» Владимира Зеленского свидетельствует о том, что киевским властям в действительности «переговоры не нужны». Ранее украинский президент обвинил Североатлантический альянс в нежелании оказывать помощь Киеву, назвав прошедший накануне саммит блока «слабым». Эксперты назвали реакцию украинского руководства «крушением иллюзий» относительно партнёрских связей с Западом. Так называемые союзники Киева долгое время провоцировали его на антироссийские действия, не намереваясь участвовать в борьбе с возможными последствиями такой политики, констатируют аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Немножко грубил он (Зеленский. — RT) своим кураторам, обвинял их в бездействии. У меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилось за него, как он надеялся, значит, он всё-таки полагается на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю? Не путём переговоров? Получается, он не слышит постоянных утверждений, которые звучат из Вашингтона, из Парижа, из Берлина, из других столиц, о том, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт», — сказал Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.

По словам министра, «такой его (Зеленского. — RT) угар милитаристский, конечно, говорит о том, что ему переговоры не нужны».

«Но будем надеяться, что его настроение может поменяться, он человек настроения», — добавил Лавров.

Ранее президент Украины обвинил своих партнёров по НАТО в слабости и нежелании оказывать реальную помощь.

«Состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один», — сказал Зеленский в ходе видеообращения, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

В Североатлантическом альянсе сознательно приняли решение не обеспечивать бесполётную зону над Украиной и даже выдумали соответствующий предлог, утверждает он.

«Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слабый, неуверенный внутренне, хотя может владеть оружием в разы более сильным, чем есть у нас. Вы должны были думать о людях, о человечности. А про что вы думали на том заседании?» — заявил Зеленский.

В связи с этим он обвинил альянс в неспособности никого защитить, в том числе и своих членов, а также в попытке откупиться от Киева. Однако, как считает президент Украины, сделать этого блоку не удастся, ведь Украина сегодня якобы сражается за «общую Европу, общую свободу, общее будущее».

Американский истребитель F-15

Legion-Media

© A. Perez Meca/Europa Press/Abaca/Sipa USA

Владимир Зеленский также в очередной раз упомянул о Будапештском меморандуме, в котором были прописаны гарантии безопасности для Украины в связи с её денуклеаризацией и присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия, но который так и не был ратифицирован ни одной из его стран-участниц — РФ, Великобританией, США и Украиной.

«Всё, на что способен был альянс сегодня, — это провести через систему своих закупок 50 т дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел», — заметил политик.

Также 5 марта в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что текущая позиция НАТО не вызывает уважения.

«Хочу провести чёткую разницу, что в НАТО есть политическое соглашение, чтобы союзники на двухстороннем уровне помогали Украине всем, чем могут. Но сам альянс как организация по сути устранился. Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны чётко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию — молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения», — сказал Кулеба.

«Верное решение»

Между тем в НАТО и США неоднократно подчёркивали, что не собираются воевать за Украину. В частности, президент США Джо Байден ещё в декабре 2021 года заявлял, что вариант с отправкой американских войск в страну Белым домом никогда даже не рассматривался.

Также он ранее напоминал, что у Соединённых Штатов нет обязательств защищать от военной агрессии третьих государств кого бы то ни было, кроме членов Североатлантического альянса.

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Об отсутствии планов посылать своих военных на Украину в конце января говорили также в Великобритании. Помимо этого, британская газета The Telegraph 28 февраля сообщила, что Минобороны страны предостерегло своих военнослужащих от участия в украинском конфликте во избежание провоцирования ещё большей эскалации. Глава ведомства Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News заявил, что британцам, которые хотят помочь Украине, лучше записываться в вооружённые силы Королевства.

Аналогичное единство мнений наблюдалось и в вопросе создания бесполётной зоны над Украиной. Так, 4 марта на встрече глав МИД стран альянса ни одна из стран НАТО не выразила желания участвовать в её установлении, чтобы не спровоцировать ещё больший конфликт.

Более того, как отметил 3 марта в интервью немецкому телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц, не принимать Украину в ряды НАТО было верным решением.

«Это было верное решение. Тогда проходили очень и очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу. И я хочу подчеркнуть, что это и сейчас вовсе не стояло и не стоит на повестке дня», — констатировал Шольц.

Мнения разошлись

Не всё гладко обстоит и с поставками иностранного вооружения для Украины. Так, Минобороны России 5 марта отчиталось об уничтожении склада с американским и шведско-британским оружием.

«За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW», — заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Несмотря на то, что многие западные страны высказались о готовности предоставить Украине ещё больше вооружений, не все готовы делиться с Киевом собственным арсеналом. В частности, Болгария, Польша и Словакия опровергли утверждение пресс-службы Военно-морских сил Вооружённых сил Украины от 1 марта о том, что они передадут украинской армии 70 самолётов.

Так, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в тот же день заявил, что страна не брала на себя никаких обязательств по поставке военной техники Киеву.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда 2 марта после окончания заседания Совета национальной безопасности призвал не слушать сообщения о том, что Варшава якобы готова что-то кому-то передать, так как Польша не намерена принимать участие в войне.

О том, что вопрос о передаче самолётов никогда не поднимался, заявила и пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова.

«Мы не можем передать (другой стране. — RT) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», — приводит РИА Новости её слова.

«Горькое разочарование»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что нынешние заявления Владимира Зеленского в адрес НАТО говорят о том, что в Киеве начали осознавать, что коллективный Запад не горит желанием помогать Украине. Как отметил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, киевские власти сегодня переживают «горькое разочарование» в своих партнёрах, которые сулили им золотые горы.

«Запад, раздавая лишь устные обещания, сильно влиял на внешнюю, военную и внутреннюю политику украинского руководства, провоцируя его на серьёзные антироссийские действия. Однако, когда Россия уже не смогла дальше терпеть, объявив о спецоперации, в НАТО просто умыли руки. При этом подобное развитие событий предвидели все политологи и эксперты, не только российские, но и западные. Однако крушение иллюзий Зеленского произошло только сейчас», — пояснил Ермаков.

При этом, как отметил в комментарии RT член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв, Зеленский продолжает хвататься за соломинки, чтобы привлечь Запад к непосредственному разрешению кризиса на Украине, поэтому и апеллирует к Будапештскому меморандуму. По словам эксперта, в Киеве пытаются таким образом переложить ответственность на Великобританию и США, которые участвовали в составлении документа.

В свою очередь, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов полагает, что Украине вряд ли удастся достучаться до западных партнёров, так как непосредственное участие в конфликте не отвечает их интересам.

«Проявить сдержанность — сейчас одна из основных задач НАТО и США. Тем более, что Вашингтон традиционно привык воевать чужими руками. Никому на Западе не нужен полномасштабный конфликт, вероятность которого многократно возрастёт, если кто-то из членов НАТО всё же отзовётся на просьбу Киева о создании бесполётной зоны. Украина интересна западным странам только как инструмент давления на Россию, но не как полноценный партнёр», — рассказал Данилов.

Однако в Киеве отказываются мириться с таким раскладом, отметил эксперт. Ведь сколько было разговоров до начала спецоперации, что Украина не останется одна, а по факту оказалось, что Киев бросили разбираться со своими проблемами самостоятельно. Хотя истоки этих проблем находятся именно на Западе.

«Поэтому сегодня киевский режим, не имея возможности выйти победителем из этой ситуации, намерен делать акцент на последствиях, с которыми западные страны якобы могут столкнуться, если «сдадут» Украину», — резюмировал Данилов.