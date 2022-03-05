Лавров не исключил, что Зеленский пытается спровоцировать конфликт между НАТО и Россией

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что украинский президент Владимир Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, о чём говорит его «милитаристский угар».

«Немножко грубил он своим кураторам, обвинял их в бездействии. У меня возникает вопрос: если он так расстроился, что НАТО не вступилось за него, как он надеялся, значит, он всё-таки полагается на урегулирование конфликта путём вовлечения НАТО во всю эту историю? Не путём переговоров? Получается, он не слышит постоянных утверждений, которые звучат из Вашингтона, из Парижа, из Берлина, из других столиц, о том, что НАТО не собирается вмешиваться в этот конфликт», — сказал Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.

Получается, что Зеленский «всё-таки стремится спровоцировать» конфликт между НАТО и Россией, отметил он.

«Если у него такое настроение было, когда он вчера проснулся, то... Вот такой его угар милитаристский, конечно, говорит о том, что ему переговоры не нужны. Но будем надеяться, что его настроение может поменяться, он человек настроения. Будем надеяться», — заключил Лавров.

Ранее Зеленский заявил, что НАТО сознательно отказалось закрыть небо над Украиной.

По его словам, страны альянса создали нарратив, что «закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами.