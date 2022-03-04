Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО на является стороной конфликта», — цитирует ТАСС Столтенберга.

По его словам, «НАТО — это оборонительный союз, альянс не стремится к военному конфликту с Россией».

Столтенберг также подчеркнул, что «никаких сомнений в том, что НАТО будет защищать членов альянса, быть не должно, в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить