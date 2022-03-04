Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

«Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО на является стороной конфликта», — цитирует ТАСС Столтенберга.

По его словам, «НАТО — это оборонительный союз, альянс не стремится к военному конфликту с Россией».

Столтенберг также подчеркнул, что «никаких сомнений в том, что НАТО будет защищать членов альянса, быть не должно, в этой связи было усилено присутствие альянса на восточном фланге».

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что возникающие между Россией и НАТО вопросы необходимо решать политическими, а не военными мерами.