«Ключевой вопрос»: почему Россия намерена продолжить добиваться от США и НАТО гарантий безопасности

Москва будет и дальше настаивать на предоставлении гарантий безопасности для РФ от Вашингтона и НАТО, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, для Москвы этот вопрос останется ключевым «на необозримую перспективу». Он также заявил об использовании Вашингтоном Украины «как передового рубежа борьбы с Россией» и оценил риски гипотетического столкновения РФ и НАТО. В частности, он подчеркнул, что Москва крайне обеспокоена поставками западного оружия Киеву. По мнению экспертов, рано или поздно Запад будет вынужден согласиться на новые соглашения с РФ по безопасности в Европе.

Москва продолжит настаивать на предоставлении гарантий безопасности для России от Вашингтона и НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Для нас, если говорить о долгосрочных интересах безопасности России, конечно, вопрос гарантий — он будет оставаться ключевым на обозримую, на необозримую перспективу», — заявил Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что именно формулировка о плане действий для вступления в НАТО Украины и Грузии в решении бухарестского саммита и привела «к нынешнему кризису в европейской безопасности, который мы наблюдаем».

«Вот эта бухарестская формула, которую они сейчас возвели чуть ли не в ранг, отлитый из бетона, на самом деле, мы прекрасно знаем, она была написана на коленке в результате компромисса, поскольку в то время Франция и Германия высказались жёстко против предоставления Грузии и Украине плана действий для членства, и тогда была придумана эта компромиссная формулировка, за которую они сейчас держатся», — пояснил Грушко.

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Замглавы МИД РФ также заявил об использовании Украины Соединёнными Штатами «как передового рубежа борьбы с Россией».

Он отметил, что РФ продолжит настаивать на «материальных юридических гарантиях нерасширения альянса на восток».

Кроме того, Грушко оценил риски гипотетического столкновения России и НАТО, отметив, что они, «разумеется, возникают». Он подчеркнул, что Москва крайне обеспокоена поставками вооружений на Украину со стороны западных стран.

Напомним, 2 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил во время брифинга, что 19 государств поставляют Украине оружие, а также о том, что более тысячи наёмников из 16 стран направляются на украинские территории. Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС впервые в истории будет финансировать закупку и поставку оружия, а также оснащения для Украины, для чего задействует €500 млн.

«Всё в этой ситуации очень опасно. Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут эскалировать в совершенно ненужном направлении», — заявил Грушко.

Замглавы МИД РФ также отметил, что, если вопрос предоставления гарантий России от США и Североатлантического альянса «будет решён, тогда можно будет уже думать о какой-то новой архитектуре отношений» как с НАТО, так и с другими организациями, которые существуют в этом регионе.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

«Мы исходим из того, что когда кризис (европейской безопасности. — RT) будет преодолён, и он будет преодолён таким образом, чтобы были обеспечены национальные интересы РФ, то тогда, возможно, можно будет заняться строительством какой-то новой архитектуры, которая, может быть, уже и не будет опираться на старые институты. Но такая объективная потребность, она существует. Взаимозависимость никуда не ушла, мир очень тесен стал, он перенаселён, и очень много вызовов и угроз, которые требуют, реально требуют, вопиют о совместных действиях», — подчеркнул Грушко.

Представитель МИД России также добавил, что «политико-дипломатический инструментарий» должен «быть востребован в любом случае».

При этом замгоссекретаря США Уэнди Шерман назвала «смехотворным» требование России относительно возвращения НАТО к состоянию 1997 года. По её словам, Вашингтон не мог пойти на гарантии невступления Украины в блок, а также на выход из Североатлантического альянса ряда стран-членов. Шерман также заметила, что Соединённые Штаты в ответе на обеспокоенности России «предложили вещи, которые в их интересах».

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Москвой, если РФ отведёт войска на Украине. Он также отметил, что американская сторона поддержит любые дипломатические усилия со стороны Киева для достижения перемирия и отвода российских сил.

Гарантии безопасности

Напомним, 17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договора с США и соглашения с НАТО. В этих документах говорится, в частности, о взаимных гарантиях безопасности в Европе и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счёт бывших республик СССР, включая Украину.

После того как эти инициативы в январе 2022 года обсудили в ходе серии переговоров Москвы и Вашингтона в Женеве, а также с НАТО в Брюсселе и в рамках ОБСЕ, Соединённые Штаты и Североатлантический альянс передали свои письменные ответы на предложения РФ. Однако, как подчеркнул 1 февраля президент России Владимир Путин, «принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы». В свою очередь, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получила «прямых ответов» от США и НАТО на свои инициативы. Он подчеркнул, что Россия не позволит Западу перевести диалог по этой теме в режим многолетних переговоров, «который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединённых Штатов по вооружению Украины», по втягиванию этой страны в военную инфраструктуру альянса и «по постепенному абсорбированию Украины» со стороны блока.

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После этого 17 февраля МИД РФ опубликовал реакцию Москвы на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, в котором говорилось, что США не дали конструктивного ответа по ключевым предложениям России, среди которых отказ от расширения НАТО и от создания баз на территории бывших советских республик, отзыв бухарестской формулы о предстоящем вступлении в блок Украины и Грузии, а также возврат военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры организации к состоянию 1997 года. В МИД тогда подчеркнули, что такой подход, «как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности».

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твёрдых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать в том числе путём реализации мер военно-технического характера», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

После обострения ситуации в Донбассе из-за провокаций Вооружённых сил Украины Россия приняла решение сначала о признании Донецкой и Луганской народных республик, а затем и о спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Москва подчёркивала, что это вынужденная мера, призванная оказать помощь ДНР и ЛНР отразить агрессию со стороны ВСУ.

«Грубо нарушили баланс сил»

Как отметил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии RT, когда Россия «долго и многократно» призывала США и НАТО одуматься и позаботиться о системе европейской безопасности, принять предложения России, опубликованные МИД РФ 17 декабря прошлого года, Запад «просто наплевал» на российские тревоги и опасения.

«Москва продемонстрировала свою решимость в отношении своих оппонентов. И сейчас Запад находится в состоянии шока, он шокирован эффективностью российской армии, тем, что многие позиции он уже утратил», — заявил эксперт.

По словам Блохина, Запад хотел полностью вовлечь Украину в фарватер своей внешней политики, сотрудничая с ней во многих сферах и создавая натовскую инфраструктуру.

Канадские военные на учениях НАТО в Латвии

AP

© Roman Koksarov

«Для альянса это чёткий сигнал, что ни при каких условиях никакого расширения блока дальше не будет, в обратном случае Россия может задействовать и другие инструменты», — подчеркнул аналитик.

Как считает Блохин, несмотря на то что спецоперация на Украине ещё не окончена, «теперь любой следующий кандидат на членство в блок сто раз подумает, стоит ли ему туда входить и какой может быть реакция РФ».

«Более того, многие другие постсоветские страны уже будут более настороженно относиться к инициативам НАТО по расширению альянса за счёт стран бывшего СССР», — сказал эксперт.

При этом Блохин полагает, что пока Запад «не созрел» для диалога с Россией относительно системы европейской безопасности.

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«Пока многие западные страны находятся в состоянии ярости, безвыходности. Они думают, какую ещё сделать гадость России. Пока они не готовы идти на какие-либо компромиссы. К тому же и спецоперация на Украине пока не закончилась. Но США и НАТО уже наконец-то поняли, что у РФ есть красные линии, которые нельзя переступать», — заявил Блохин.

Как отметил, в свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, Россия намерена продолжать отстаивать своё право на предоставление юридически закреплённых гарантий безопасности от Вашингтона и альянса, поскольку для РФ это вопрос «жизни и смерти».

«Расширение НАТО представляет чрезвычайную опасность для России, поскольку альянс движется всё ближе к границам РФ, постоянно предпринимает агрессивные действия против российской стороны, ведёт лицемерную политику. С одной стороны, они заявляют, что не будут участвовать в военных действиях на Украине, с другой стороны, отправляют оружие этой стране в больших объёмах. Всё это провоцирует Киев на активные действия против РФ. К тому же Россия в стратегических документах США и НАТО фигурирует в качестве противника», — заявил аналитик.

Шаповалов также напомнил, что именно Соединённые Штаты и блок фактически уничтожили систему безопасности в Европе, поскольку действия США по расширению НАТО «грубо нарушили баланс сил». В этой ситуации России необходимы твёрдые формально установленные гарантии, подчеркнул эксперт.

При этом он спрогнозировал, что «рано или поздно», но Вашингтону и альянсу «придётся сесть за стол переговоров» с Россией относительно этого вопроса.