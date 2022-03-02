Замгоссекретаря США Шерман назвала смехотворным требование России касательно НАТО

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман во время слушаний в палате представителей назвала смехотворным требование России касательно возвращения НАТО к состоянию на 1997 год.

«Смехотворный запрос о возвращении НАТО к состоянию на 1997 год», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, Вашингтон не мог согласиться с требованием о гарантиях невступления Украины в НАТО, а также с выходом из Североатлантического альянса ряда стран-членов.

Также она заявила, что США в ответе на обеспокоенности России «предложили вещи, которые в их интересах».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключён основополагающий акт Россия — НАТО.