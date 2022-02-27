Перенос турниров и лишение флага: как пострадали российские спортсмены в связи со спецоперацией на Украине

После начала спецоперации на Украине российские спортсмены столкнулись с целым рядом серьёзных ограничений. Согласно требованиям МОК, они вынуждены выступать фактически в нейтральном статусе без национальных флага и гимна. При этом атлеты зачастую сталкиваются с провокациями и негативным отношением со стороны общественности. Также Россия за несколько дней лишилась всех крупных международных соревнований, в том числе финала футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и этапа «Формулы-1» в Сочи.

Если две недели назад допинговый скандал с участием Камилы Валиевой казался серьёзной проблемой, то теперь он померк на фоне санкций и ограничений. Начало им положил вердикт МОК, который призвал международные спортивные федерации перенести соревнования из России и Белоруссии, а также не использовать флаги и гимны этих стран на турнирах.

Всего за несколько дней Россия лишилась всех крупных мероприятий. В частности, потеряла финал футбольной Лиги чемпионов, который должен был состояться в Санкт-Петербурге всего через три месяца.

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Также страна осталась без ставшего уже традиционным сентябрьского этапа «Формулы-1» в Сочи, заключительного этапа Кубка планеты по лыжным гонкам в Тюмени, Всемирной шахматной олимпиады, чемпионата континента по кёрлингу в Перми, Кубка Европы по дзюдо. Кроме того, в России «до дальнейшего уведомления» не будут проходить международные соревнования по волейболу. А Всемирный боксёрский совет (WBC) не станет признавать или утверждать поединки.

Нет сомнений, организаторы справились бы с проведением всех этих турниров, а международные федерации понесли серьёзные потери от экстренных переносов. При этом в некоторых случаях до событий оставалось совсем немного времени, как в случае с финалом ЛЧ.

«Могу выразить лишь сожаление по поводу случившегося. Российская Федерация дала все необходимые гарантии, соблюдала неукоснительно их и другие требования. В проект было вовлечено большое количество людей. Мы были готовы подарить и гостям, и россиянам футбольный праздник. Жаль, этого не случится», — объяснил глава оргкомитета Алексей Сорокин.

Под серьёзным вопросом находится проведение в России и ряда других крупных мероприятий, например ЧМ по волейболу, который должен пройти 26 августа — 11 сентября сразу в десяти городах. В FIVB пока переносить его не решились.

«FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться вне политики, но мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех участников наших мероприятий, что является главным приоритетом», — говорится в заявлении организации.

Нет ясности и по судьбе чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге. Совет IIHF, предположительно, должен обсудить этот вопрос 28 февраля. Рано пока говорить и о Суперкубке УЕФА в Казани, запланированном на август следующего года.

По мнению журналиста Дмитрия Губерниева, перенос соревнований из России является абсолютно политизированной историей.

«Решение принимает МОК, но кто кукловодит, дёргает за ниточки, мы тоже понимаем. Речь же не идёт о том, чтобы отнимать ЧМ по волейболу, который проходит раз в четыре года. С волейболом вы не связываетесь, поскольку там много денег и все на них попадут. Что же вы волейбол не отнимаете, умники? Переносить некуда? «Формула-1» — понятно. Желающих много. Опять какая-то ерунда. Сил нашим спортсменам», — цитирует комментатора «Спорт-Экспресс».

Другой серьёзной проблемой стало негативное отношение к российским спортсменам. Даже соглашаясь выступать фактически в нейтральном статусе, они попадают под серьёзный прессинг. Например, лыжникам во время этапа КМ в Лахти поступали угрозы, и организаторы вынуждены были усилить меры безопасности.

В СБР вовсе не согласились с решениями МОК и IBU и объявили об отказе от участия биатлонистов в оставшихся до конца сезона международных турнирах. Требования со стороны данных организаций там назвали необоснованными и категорически неприемлемыми и заявили о желании обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы защитить интересы атлетов.

Сами стреляющие лыжники, которые достойно выступили на Олимпиаде, вынужденно остались без соревновательной практики на самом высоком уровне. Некоторые из них, например Александр Логинов и Кристина Резцова, лишились возможности побороться за первые в карьере Малые хрустальные глобусы КМ и вписать свои имена в историю.

«Честно сказать, я ошарашен и удивлён решению IBU. Это, конечно, обидно. Мы всё-таки планировали побороться в командном зачёте, и спортсменам в личных гонках было важно хорошо выступить. Все готовились, теперь будем участвовать во всероссийских соревнованиях», — посетовал старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

Министр спорта Олег Матыцин с требованиями МОК и международных федераций также не согласился и счёл их неадекватными.

«Мы видим, что не приведены причины, почему это было сделано. Ни на территории Российской Федерации, ни на территории Белоруссии никаких чрезвычайных конфликтов и ситуаций не происходит. Включать меры дополнительного реагирования и санкций для стран считаем недопустимым и неадекватным в нынешней ситуации», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Матч».

К сожалению, нельзя исключать, что россиянам вовсе запретят приезжать на некоторые старты. Например, в Федерации лыжных видов спорта Норвегии призвали исключить отечественных лыжников из числа участников этапа КМ в Холменколлене. Позже НОК страны вовсе предложил отстранить Россию и Белоруссию от всех международных турниров.

Но наиболее показательная ситуация сложилась в футболе, где сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть с Россией в стыковых матчах за попадание в финальную стадию первенства планеты в Катаре даже на нейтральной территории. Согласно регламенту, им должны засчитать технические поражения, однако в нынешних условиях вовсе не факт, что ФИФА пойдёт на такой шаг.

«Сейчас может произойти всё что угодно. Регламентные нормы могут как применяться, так и не применяться в зависимости от трактовки арбитрами принципа справедливости. Мы это видим по олимпийским награждениям. У фигуристов должны были проводить церемонию, но не стали. Тут то же самое. Регламентные нормы придуманы людьми, и применяют их те же или другие люди. Сейчас сказать что-то определённое сложно. Да, по регламенту это техническое поражение Польши и Швеции, но будут ли следовать ему строго — большой вопрос», — приводит слова спортивного юриста Артёма Пацева «Р-Спорт».

Жёсткие призывы звучат и в других видах. Например, Уэйн Гретцки попросил не пускать молодёжную сборную по хоккею на ЧМ-2022 в Канаде. А литовский баскетбольный клуб «Жальгирис» отказался играть с отечественными командами в еврокубках даже на нейтральных площадках.

Фактически ни в чём не повинные россияне в один момент превратились в изгоев. В таком ключе ситуацию прокомментировала чемпионка страны по лыжному двоеборью Анастасия Гончарова.

«Почему русские спортсмены, находящиеся за границей, должны чувствовать на себе давление и отсутствие личной безопасности? Почему, если ты на пробежке в форме, на которой написано Russia, то ты — «красная тряпка» для всех инициативных иностранцев, которые считают, что имеют право высказать свои недовольства именно тебе? Без флага и гимна теперь и на улице, получается», — написала девушка в Instagram.

Она подчеркнула, что атлеты не имеют никакого отношения к политике, и призвала коллег из других стран занимать нейтральную позицию и сделать всё, чтобы все участники чувствовали себя в безопасности.