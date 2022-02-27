В ISU сообщили, что следят за ситуацией на Украине

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что внимательно следят за ситуацией на Украине.

«ISU внимательно следит за ситуацией на Украине, а также в соседних странах, где в ближайшие недели планируется проведение соревнований под эгидой ISU. Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ISU планирует провести все запланированные мероприятия в соответствии с расписанием», — говорится в заявлении на сайте ISU.

Организация считает наивысшим приоритетом безопасность всех спортсменов и готова в случае необходимости оказать финансовую помощь организаторам соревнований.

При этом отмечается, что в России и Белоруссии ISU не планировал проведение турниров в оставшейся части сезона.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что на отечественных спортсменов не накладывали никаких санкций.