Глава Федерации футбола Франции призвал исключить Россию из стыковых матчей ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре поддержал идею об исключении сборной России из стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

«Я ещё не обсуждал это с руководителями других федераций. Считаю, что Россию нужно исключить со следующего чемпионата мира. Таково моё первое мнение», — цитирует функционера Le Parisien.

По его мнению, спорт должен объединять людей и снимать напряжение, но ситуация зашла слишком далеко, из-за чего футбольное сообщество тоже не может оставаться нейтральным.

«Я точно не буду возражать против исключения России», — добавил Ле Гре.

Напомним, что Польша, Швеция и Чехия отказались от проведения матча с Россией из-за ситуации на Украине. Матч России с Польшей запланирован на 24 марта, а победитель должен спустя пять дней встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее букмекеры оценили шансы на то, что ФИФА не будет отстранять сборную России от отборочных матчей ЧМ-2022.