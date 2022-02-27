Польские СМИ сообщают, что «Спартак» исключат из Лиги Европы

Журналист польского портала Meczyki Томаш Влодарчик сообщает, что в ближайшее время в отношении российского футбола могут ввести новые санкции.

В своей статье он пишет, что 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит о разрыве спонсорского контракта с компанией «Газпром» и об исключении московского «Спартака» из нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Напомним, что «Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен на этой стадии сыграть с немецким «Лейпцигом». Первый матч состоится в Лейпциге 10 марта. Ответная встреча — 17 марта на нейтральном поле.

Ранее глава Федерации футбола Франции призвал исключить Россию из стыковых матчей ЧМ-2022.