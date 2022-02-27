«Спартак» планирует провести домашний матч с «Лейпцигом» в Баку

Руководитель департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, где может пройти домашний матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы с немецким «Лейпцигом».

«Приоритетный вариант проведения матча с «Лейпцигом» — Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждём конкретики», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» занял первое место в группе ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией». Благодаря этому он пробился в 1/8 турнира. По результатам жеребьёвки российский коллектив должен на этой стадии сыграть с «Лейпцигом».

Первый матч состоится в Лейпциге 10 марта. Ответная встреча — 17 марта на нейтральном поле.

Ранее сообщалось, что «Спартак» могут исключить из Лиги Европы.