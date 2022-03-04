Столтенберг заявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече глав МИД стран альянса стороны согласились с тем, что военный блок не будет вводить бесполётную зону над Украиной.

Об этом сообщила журналистка Newsy Хейли Булл в своём Twitter.

«НАТО не согласилось на бесполётную зону над Украиной, на чём настаивало украинское руководство», — говорится в заявлении.

По её словам, генеральный секретарь объяснил данное решение тем, что если войска альянса будут непосредственно вовлечены в конфликт, то ситуация станет ещё хуже.

«Мы чётко дали понять, что не собираемся воевать на Украине — как в воздухе, так и на земле», — приводит слова генсека НАТО РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.