Столтенберг заявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Украиной

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече глав МИД стран альянса стороны согласились с тем, что военный блок не будет вводить бесполётную зону над Украиной.
Столтенберг заявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Украиной
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

Об этом сообщила журналистка Newsy Хейли Булл в своём Twitter.

«НАТО не согласилось на бесполётную зону над Украиной, на чём настаивало украинское руководство», — говорится в заявлении.

По её словам, генеральный секретарь объяснил данное решение тем, что если войска альянса будут непосредственно вовлечены в конфликт, то ситуация станет ещё хуже.

«Мы чётко дали понять, что не собираемся воевать на Украине — как в воздухе, так и на земле», — приводит слова генсека НАТО РИА Новости.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить