Псаки: передача Украине МиГ-29 может быть воспринята как шаг к эскалации

США не меняли решения о том, что передавать истребители МиГ-29 Украине нельзя, поскольку это может быть воспринято как шаг к эскалации, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Передача Украине может быть ошибочно воспринята как эскалация», — приводит РИА Новости слова Псаки на брифинге.

По её словам, президент США Джо Байден слышал выступление украинского лидера Владимира Зеленского перед конгрессом, но не изменил своего решения, основанного на оценках Пентагона.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.