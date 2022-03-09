Блинкен заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче МиГ-29

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поняли предложения Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине в случае принятия такого решения на уровне НАТО.

Блинкен по итогам переговоров с главой британского МИД Лиз Трасс заявил, что предложение Варшавы показывает сложности данной ситуации.

«Нам просто неясно, какое существенное обоснование в том, чтобы сделать это тем образом, который был предложен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.