В ФРГ заявили об отсутствии согласований с Берлином поставок военных самолётов Украине

В правительстве Германии заявили, что с Берлином не согласовывались никакие поставки военных самолётов Украине.

Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил на брифинге, что у правительства Германии нет позиции по данному вопросу, так как «не было никакого согласования в этой связи».

«Были заявления, которые сделаны, но в этой связи не было международного согласования, поэтому мы тоже не должны начинать гипотетические рассуждения, как следовало бы вести себя в этой ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Также Бюхнер заявил, что Германия не комментирует меры, принимаемые союзниками и партнёрами.

Ранее в Кремле прокомментировали планы Польши о предоставлении Украине боевых самолётов МиГ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не готова поставить Киеву истребители МиГ-29 самостоятельно и решение должно приниматься на уровне НАТО.