Моравецкий: Польша не готова самостоятельно поставить Украине самолёты МиГ-29
- РИА Новости
Он отметил, что Польша и НАТО не являются сторонами конфликта.
По его словам, решения по поставкам оружия должны приниматься на уровне всего альянса.
«Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн, но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дал странам НАТО «зелёный свет» на поставки истребителей Украине.