Моравецкий: Польша не готова самостоятельно поставить Украине самолёты МиГ-29

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Польша не готова поставить Украине истребители МиГ-29 самостоятельно, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Моравецкий: Польша не готова самостоятельно поставить Украине самолёты МиГ-29
  • РИА Новости

Он отметил, что Польша и НАТО не являются сторонами конфликта.

По его словам, решения по поставкам оружия должны приниматься на уровне всего альянса.

«Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн, но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дал странам НАТО «зелёный свет» на поставки истребителей Украине.

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