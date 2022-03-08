Моравецкий: Польша не готова самостоятельно поставить Украине самолёты МиГ-29

Польша не готова поставить Украине истребители МиГ-29 самостоятельно, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что Польша и НАТО не являются сторонами конфликта.

По его словам, решения по поставкам оружия должны приниматься на уровне всего альянса.

«Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн, но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон дал странам НАТО «зелёный свет» на поставки истребителей Украине.