Блинкен: власти США дали «зелёный свет» на поставки Украине истребителей НАТО

Вашингтон дал странам НАТО «зелёный свет» на поставки истребителей Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CBS.

«Этому дают зелёный свет. На самом деле мы говорим сейчас с нашими польскими друзьями о том, что мы можем сделать для удовлетворения их потребностей, если они действительно решат передать эти истребители украинцам», — заявил Блинкен.

Он отметил, что США «предпринимают дальнейшие шаги для того, чтобы предоставить украинцам то, в чём они нуждаются для защиты».

Ранее Блинкен заявил о готовности США поддержать передачу Польшей Украине самолётов F-16.

США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, за последний месяц на Украину поступило 2000 т современного вооружения, боеприпасов и средств защиты.