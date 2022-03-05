Захарова: за месяц на Украину поступило 2000 т современного вооружения и боеприпасов

За последний месяц на Украину поступило 2 тыс. т современного вооружения, боеприпасов и средств защиты. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«За первые полтора месяца 2022 года (до начала спецоперации) на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолётов из разных стран: США, Британии, Канады, Польши, Литвы», — написала Захарова в Telegram.

Всего, по её словам, за последний месяц на Украину поступило 2 тыс. т современного вооружения, боеприпасов и средств защиты.

Она отметила, что власти Британии за последнее время передали Киеву более 2 тыс. противотанковых средств, а США предоставляют Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $350 млн.

«Это то, как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских договорённостей», — заключила Захарова.

Ранее в российской Службе внешней разведки рассказали, что спецслужбы Великобритания и США, используя польскую территорию, направляют на Украину боевиков.

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предупредил, что российская сторона продолжит бескомпромиссно бороться с боевиками националистических вооружённых формирований на Украине.