В СВР России сообщили о переброске странами НАТО боевиков на Украину

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Спецслужбы Великобритания и США, используя польскую территорию, направляют на Украину боевиков. Об этом заявили в российской Службе внешней разведки.
В СВР России сообщили о переброске странами НАТО боевиков на Украину
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  • © Anadolu Agency

«Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в «логистический хаб», используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока», — приводит ТАСС сообщение пресс-бюро СВР.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предупредил, что российская сторона продолжит бескомпромиссно бороться с боевиками националистических вооружённых формирований на Украине.

По данным Народной милиции Донецкой Народной Республики, Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.

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