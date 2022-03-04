В ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по штабу отряда спецназа «Азова» в Мариуполе

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.

Отмечается, что группа «Азова» отказалась подчиняться и согласовывать свои действия с командованием ВСУ.

В сообщении говорится, что до этого в ходе столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» получил тяжёлое ранение командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль.

«По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азова» на юго-западе Мариуполя Вооружёнными силами Украины был нанесён удар ОТР «Точка-У», — цитирует сообщение Народной милиции РИА Новости.

В ДНР добавили, что «в результате удара были уничтожены более 20 боевиков и десять единиц техники».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ один человек погиб и 12 пострадали.