В ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по штабу отряда спецназа «Азова» в Мариуполе

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Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по штабу отряда спецназначения «Азова» в Мариуполе из-за отказа подчиниться командованию.
В ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по штабу отряда спецназа «Азова» в Мариуполе
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Отмечается, что группа «Азова» отказалась подчиняться и согласовывать свои действия с командованием ВСУ.

В сообщении говорится, что до этого в ходе столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» получил тяжёлое ранение командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль.

«По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азова» на юго-западе Мариуполя Вооружёнными силами Украины был нанесён удар ОТР «Точка-У», — цитирует сообщение Народной милиции РИА Новости.

В ДНР добавили, что «в результате удара были уничтожены более 20 боевиков и десять единиц техники».

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ один человек погиб и 12 пострадали.

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