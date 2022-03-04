В ДНР заявили, что ВСУ нанесли удар по штабу отряда спецназа «Азова» в Мариуполе
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Отмечается, что группа «Азова» отказалась подчиняться и согласовывать свои действия с командованием ВСУ.
В сообщении говорится, что до этого в ходе столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» получил тяжёлое ранение командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль.
«По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азова» на юго-западе Мариуполя Вооружёнными силами Украины был нанесён удар ОТР «Точка-У», — цитирует сообщение Народной милиции РИА Новости.
В ДНР добавили, что «в результате удара были уничтожены более 20 боевиков и десять единиц техники».
Ранее сообщалось, что в результате обстрела ДНР со стороны ВСУ один человек погиб и 12 пострадали.