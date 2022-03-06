«Решение ситуативных задач»: как в НАТО планируют укрепить восточный фланг на фоне спецоперации РФ на Украине
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Североатлантический альянс намерен предпринять дополнительные усилия по укреплению своей безопасности из-за ситуации на Украине, на территории которой Россия проводит спецоперацию. Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
«Мы примем дополнительные меры по укреплению нашей позиции и наращиванию нашей мощи на восточном фланге, так как РФ... нанесла беспрецедентный удар по архитектуре безопасности в Европе», — приводит ТАСС слова Джоанэ.
По его словам, именно действия России якобы вынудили альянс запустить «глубокий и продолжительный процесс» пересмотра способов защиты своих территорий.
«Принято решение образовать в Румынии новую боевую группу во главе с Францией... Через две недели министры обороны проанализируют развитие событий в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Предвидим, что военное присутствие станет намного более значительным на всём восточном фланге», — сообщил замгенсека НАТО.
В частности, он анонсировал наращивание сил НАТО на Чёрном море и в регионе Балтийского моря. «Мы должны принять меры по адаптации нашей позиции надёжным, неэскалационным образом», — пояснил Джоанэ.
- Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ
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Стратегическое наращивание
Альянс достаточно давно стягивает силы и укрепляет военную инфраструктуру на восточном фланге. Например, 21 октября 2021 года по итогам встречи министров обороны стран — членов НАТО генсек военного блока Йенс Столтенберг объявил об увеличении присутствия в Черноморском регионе.
В свою очередь, в США после проведения ревизии глобальной дислокации своих вооружённых сил в ноябре заявили о намерении усилить военное сдерживание России в Европе. Как сообщил 2 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США направят в Польшу и Германию дополнительные силы численностью 2 тыс. человек, а ещё 8,5 тыс. военнослужащих будут приведены в повышенную боевую готовность, чтобы при необходимости укрепить Силы реагирования НАТО.
Позднее, 23 февраля, Кирби сообщил о планах Белого дома перебросить 800 американских военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми истребителей F-35 из Германии — на восточный фланг НАТО.
Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на брифинге 5 марта заявил, что Пентагон направит в страну дополнительный бронетанковый батальон. Также Вильнюс ожидает подразделение ПВО из Германии и расширение военного контингента из Нидерландов.
«До конца месяца в Литве будут находиться около 4 тыс. солдат союзников», — цитирует ТАСС министра.
В свою очередь, в Польше заявили о планах разместить на своей территории как можно больше солдат из США. Как подчеркнул после встречи с госсекретарём Энтони Блинкеном премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в Вашингтоне согласны с необходимостью укреплять восточный фланг НАТО.
Не осталась в стороне и Великобритания, направившая дополнительный контингент военнослужащих вместе с боевой техникой в Эстонию: его первая часть прибыла в страну 25 февраля. Как сообщил в тот же день канцлер министерства обороны прибалтийского государства Кусти Сальм, Лондон планирует перебросить в Эстонию до батальона военных численностью 1 тыс. человек.
- Британские военные в Эстонии
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Как резюмировал 4 марта по итогам встречи глав МИД стран НАТО Йенс Столтенберг, члены альянса уже направили дополнительно тысячи военнослужащих в восточную часть блока.
«Мы впервые развёртываем Силы реагирования НАТО. И у нас имеется более 130 самолётов, находящихся в состоянии повышенной готовности. И более 200 кораблей, от Крайнего Севера до Средиземного моря», — рассказал генсек.
Замерший диалог
Между тем такое наращивание сил НАТО на восточном направлении напрямую противоречит требованиям России по гарантиям безопасности. И это притом, что в Евросоюзе ранее признавали претензии Москвы.
«У России, несомненно, есть опасения в сфере безопасности. Это необходимо признать, и мы это признали. У всех есть опасения в сфере безопасности… В НАТО входят три бывшие советские республики — страны Балтии. Россию это беспокоит, там хотят прояснить ситуацию, и мы готовы это сделать», — говорил 5 февраля в эфире радиостанции BBC Radio 4 глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Однако, как констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 3 марта, Запад всё же предпочёл отказаться даже от возможности обсуждать российские инициативы.
«Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности... У нас на руках письменные ответы, которые не оставляют сомнений в намерениях блока НАТО и тех, кто им руководит, непосредственно США, в том, что любые разговоры о тех вопросах, которые для нас являются не просто ключевыми, не просто важными, а сущностными, жизненными и, как говорят наши западные коллеги, экзистенциальными, так вот по всем этим вопросам нам был дан отказ», — заявила дипломат.
Фоновое усиление
Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что в НАТО развернувшийся кризис на Украине адаптировали под свои интересы. Его используют как благовидный предлог для наращивания мощи альянса на восточном направлении, пояснил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.
«Всё началось с информационно-пропагандистской истерии. Под этот шум США и Великобритания перебросили в Европу военные силы и технику. Сам альянс произвёл оптимизацию и передислокацию своих подразделений. Затем Россия начала спецоперацию, и НАТО во главе с США получили возможность всё списать на противостояние «российской агрессии». И такую манипуляцию обстоятельствами Запад практикует всё своё существование», — заметил эксперт.
В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов выразил мнение, что ситуация с Украиной подарила НАТО новый смысл существования.
«После холодной войны альянс был не у дел. Потому что при однополярном мире строить глобальный военный блок было нелепо и чревато ненужными расходами. Однако России удалось вернуть свои позиции на международной арене, и НАТО вновь обрёл смысл существования, укрепить который необходимо было, выставив РФ агрессором. И в качестве инструмента для достижения этой цели была выбрана Украина», — сказал аналитик.
- Военные НАТО
- Legion-Media
К тому же, как заметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, военный конфликт на Украине играет на руку не только НАТО в целом, но и его главному бенефициару — Соединённым Штатам.
«В ходе этого конфликта создаются экономические сложности для РФ, истощаются её ресурсы. А ещё НАТО вместе с США наблюдают за этой мини-войной, оценивая военно-технические возможности России. Так что то, что сейчас происходит, — это решение блоком и американцами своих ситуативных геополитических задач за счёт другого государства, не входящего в их военный альянс и не защищённого им», — пояснил Фельдман.
Он также полагает, что после завершения российской спецоперации не стоит ожидать какого-либо фундаментального диалога между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности, так как все они слишком высоко подняли ставки.
«На сегодняшний момент единственным инструментом, удерживающим Россию и НАТО от прямого боестолкновения, является наличие у обеих сторон ядерного оружия. Именно оно и служит гарантом глобальной безопасности, потому что время договорённостей в духе Рейкьявика или Хельсинки, к сожалению, уже прошло», — сказал эксперт.
В то же время Александр Михайлов не исключил, что перспектива диалога между сторонами всё же существует.
«Не все в НАТО поддерживают конфронтационный курс блока, который инспирируется Вашингтоном. Та же Германия до последнего придерживалась нейтралитета в этом вопросе. Поэтому есть шанс, что, оценив украинские события, европейские страны решат, что не хотят даже малейшей вероятности развёртывания на их территории аналогичного конфликта, и предпримут усилия по возвращению на дипломатический трек», — резюмировал аналитик.