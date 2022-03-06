«Решение ситуативных задач»: как в НАТО планируют укрепить восточный фланг на фоне спецоперации РФ на Украине

НАТО примет дополнительные меры по укреплению своих позиций и наращиванию мощи на восточном фланге в связи с последними событиями на Украине, заявил замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. В свою очередь, министр обороны Литвы сообщил, что Вашингтон и Берлин направят в его страну дополнительный бронетанковый батальон и подразделение ПВО, а премьер-министр Польши заявил о готовности разместить на территории республики «как можно больше» солдат из США. Эксперты полагают, что в НАТО манипулируют украинским кризисом, чтобы усилить свой потенциал, игнорируя таким образом все ранее обозначенные Россией озабоченности по поводу гарантий безопасности.

Североатлантический альянс намерен предпринять дополнительные усилия по укреплению своей безопасности из-за ситуации на Украине, на территории которой Россия проводит спецоперацию. Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Мы примем дополнительные меры по укреплению нашей позиции и наращиванию нашей мощи на восточном фланге, так как РФ... нанесла беспрецедентный удар по архитектуре безопасности в Европе», — приводит ТАСС слова Джоанэ.

По его словам, именно действия России якобы вынудили альянс запустить «глубокий и продолжительный процесс» пересмотра способов защиты своих территорий.

«Принято решение образовать в Румынии новую боевую группу во главе с Францией... Через две недели министры обороны проанализируют развитие событий в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Предвидим, что военное присутствие станет намного более значительным на всём восточном фланге», — сообщил замгенсека НАТО.

В частности, он анонсировал наращивание сил НАТО на Чёрном море и в регионе Балтийского моря. «Мы должны принять меры по адаптации нашей позиции надёжным, неэскалационным образом», — пояснил Джоанэ.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ

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Стратегическое наращивание

Альянс достаточно давно стягивает силы и укрепляет военную инфраструктуру на восточном фланге. Например, 21 октября 2021 года по итогам встречи министров обороны стран — членов НАТО генсек военного блока Йенс Столтенберг объявил об увеличении присутствия в Черноморском регионе.

В свою очередь, в США после проведения ревизии глобальной дислокации своих вооружённых сил в ноябре заявили о намерении усилить военное сдерживание России в Европе. Как сообщил 2 февраля официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США направят в Польшу и Германию дополнительные силы численностью 2 тыс. человек, а ещё 8,5 тыс. военнослужащих будут приведены в повышенную боевую готовность, чтобы при необходимости укрепить Силы реагирования НАТО.

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Позднее, 23 февраля, Кирби сообщил о планах Белого дома перебросить 800 американских военнослужащих из Италии в страны Балтии, а также до восьми истребителей F-35 из Германии — на восточный фланг НАТО.

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас на брифинге 5 марта заявил, что Пентагон направит в страну дополнительный бронетанковый батальон. Также Вильнюс ожидает подразделение ПВО из Германии и расширение военного контингента из Нидерландов.

«До конца месяца в Литве будут находиться около 4 тыс. солдат союзников», — цитирует ТАСС министра.

В свою очередь, в Польше заявили о планах разместить на своей территории как можно больше солдат из США. Как подчеркнул после встречи с госсекретарём Энтони Блинкеном премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в Вашингтоне согласны с необходимостью укреплять восточный фланг НАТО.

Не осталась в стороне и Великобритания, направившая дополнительный контингент военнослужащих вместе с боевой техникой в Эстонию: его первая часть прибыла в страну 25 февраля. Как сообщил в тот же день канцлер министерства обороны прибалтийского государства Кусти Сальм, Лондон планирует перебросить в Эстонию до батальона военных численностью 1 тыс. человек.

Британские военные в Эстонии

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Как резюмировал 4 марта по итогам встречи глав МИД стран НАТО Йенс Столтенберг, члены альянса уже направили дополнительно тысячи военнослужащих в восточную часть блока.

«Мы впервые развёртываем Силы реагирования НАТО. И у нас имеется более 130 самолётов, находящихся в состоянии повышенной готовности. И более 200 кораблей, от Крайнего Севера до Средиземного моря», — рассказал генсек.

Замерший диалог

Между тем такое наращивание сил НАТО на восточном направлении напрямую противоречит требованиям России по гарантиям безопасности. И это притом, что в Евросоюзе ранее признавали претензии Москвы.

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«У России, несомненно, есть опасения в сфере безопасности. Это необходимо признать, и мы это признали. У всех есть опасения в сфере безопасности… В НАТО входят три бывшие советские республики — страны Балтии. Россию это беспокоит, там хотят прояснить ситуацию, и мы готовы это сделать», — говорил 5 февраля в эфире радиостанции BBC Radio 4 глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Однако, как констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 3 марта, Запад всё же предпочёл отказаться даже от возможности обсуждать российские инициативы.

«Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности... У нас на руках письменные ответы, которые не оставляют сомнений в намерениях блока НАТО и тех, кто им руководит, непосредственно США, в том, что любые разговоры о тех вопросах, которые для нас являются не просто ключевыми, не просто важными, а сущностными, жизненными и, как говорят наши западные коллеги, экзистенциальными, так вот по всем этим вопросам нам был дан отказ», — заявила дипломат.

Фоновое усиление

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что в НАТО развернувшийся кризис на Украине адаптировали под свои интересы. Его используют как благовидный предлог для наращивания мощи альянса на восточном направлении, пояснил военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Всё началось с информационно-пропагандистской истерии. Под этот шум США и Великобритания перебросили в Европу военные силы и технику. Сам альянс произвёл оптимизацию и передислокацию своих подразделений. Затем Россия начала спецоперацию, и НАТО во главе с США получили возможность всё списать на противостояние «российской агрессии». И такую манипуляцию обстоятельствами Запад практикует всё своё существование», — заметил эксперт.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов выразил мнение, что ситуация с Украиной подарила НАТО новый смысл существования.

«После холодной войны альянс был не у дел. Потому что при однополярном мире строить глобальный военный блок было нелепо и чревато ненужными расходами. Однако России удалось вернуть свои позиции на международной арене, и НАТО вновь обрёл смысл существования, укрепить который необходимо было, выставив РФ агрессором. И в качестве инструмента для достижения этой цели была выбрана Украина», — сказал аналитик.

Военные НАТО

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К тому же, как заметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, военный конфликт на Украине играет на руку не только НАТО в целом, но и его главному бенефициару — Соединённым Штатам.

«В ходе этого конфликта создаются экономические сложности для РФ, истощаются её ресурсы. А ещё НАТО вместе с США наблюдают за этой мини-войной, оценивая военно-технические возможности России. Так что то, что сейчас происходит, — это решение блоком и американцами своих ситуативных геополитических задач за счёт другого государства, не входящего в их военный альянс и не защищённого им», — пояснил Фельдман.

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Он также полагает, что после завершения российской спецоперации не стоит ожидать какого-либо фундаментального диалога между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности, так как все они слишком высоко подняли ставки.

«На сегодняшний момент единственным инструментом, удерживающим Россию и НАТО от прямого боестолкновения, является наличие у обеих сторон ядерного оружия. Именно оно и служит гарантом глобальной безопасности, потому что время договорённостей в духе Рейкьявика или Хельсинки, к сожалению, уже прошло», — сказал эксперт.

В то же время Александр Михайлов не исключил, что перспектива диалога между сторонами всё же существует.

«Не все в НАТО поддерживают конфронтационный курс блока, который инспирируется Вашингтоном. Та же Германия до последнего придерживалась нейтралитета в этом вопросе. Поэтому есть шанс, что, оценив украинские события, европейские страны решат, что не хотят даже малейшей вероятности развёртывания на их территории аналогичного конфликта, и предпримут усилия по возвращению на дипломатический трек», — резюмировал аналитик.