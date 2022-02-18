Спрос на стабильность: почему во Франции заявили о необходимости обновить структуру безопасности Европы

Структура европейской безопасности устарела и нуждается в обновлении, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, Евросоюз наравне с Россией нуждается в стабильности и соответствующих гарантиях. В связи с этим Европа готова к переговорам с Москвой по актуальным проблемам, подчеркнул министр. Ранее о намерении ЕС вести диалог с РФ по вопросам безопасности заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, однако он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО выступают против восстановления политики сфер влияния. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что в ЕС лукавят на этот счёт, так как сами определили для себя сферы влияния на Балканах и в Африке. Несмотря на это, эксперты считают позитивным сигналом изменение отношения Запада к российским требованиям по гарантиям безопасности, но предупреждают, что переговоры по ним будут непростыми.

Европе необходимо обновить структуру своей безопасности, так как нынешняя «почти изжила себя». Об этом в интервью газете Financial Times заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Со стороны России существует спрос на стабильность и гарантии, но спрос на стабильность и гарантии имеется и с нашей стороны. Мы готовы говорить об этом и всём остальном», — сказал он.

По мнению главы французского МИД, сегодня отсутствуют правила, регулирующие европейскую безопасность, так как договоры о контроле над вооружениями, охватывающие все сферы от ракет средней дальности до перемещения вооружённых сил, «практически устарели».

Ле Дриан считает, что перед президентом РФ Владимиром Путиным сейчас два пути развития ситуации: выбрать «стратегию напряжённости» или стать партнёром в рамках нового порядка безопасности и стабильности в Европе. При этом он приветствовал дипломатические инициативы Кремля и назвал сообщения Москвы о возврате войск после учений в места постоянной дислокации «скромным началом».

«Однако нужно будет посмотреть, например, на то, как завершатся манёвры в Белоруссии, Чёрном море и вблизи украинских границ. Всё это входит в деэскалацию», — добавил министр.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

Legion-Media

Развеять тревоги

Ранее о готовности Евросоюза вести диалог с Москвой по поводу гарантий безопасности сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«У России, несомненно, есть опасения в сфере безопасности. Это необходимо признать, и мы это признали. У всех есть опасения в сфере безопасности. Но учесть опасения всех сторон можно только собравшись за столом переговоров», — заявил Боррель 15 февраля в эфире радиостанции BBC Radio 4.

При этом дипломат отметил, что нет ничего странного в том, что РФ годами беспокоится «по поводу размещения сил НАТО у неё по соседству». Тем более что Москва неоднократно ссылалась на данные в прошлом устные обещания Запада, что «такого никогда не случится».

«В НАТО входят три бывшие советские республики — страны Балтии. Россию это беспокоит, там хотят прояснить ситуацию, и мы готовы это сделать», — сказал Боррель.

При этом 17 февраля, перед плановым заседанием НАТО на уровне министров обороны с участием Евросоюза, глава европейской дипломатии вновь повторил тезис о недопустимости восстановления политики сфер влияния.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, отметил, что Евросоюз сам придерживается этой политики.

«Мы сегодня вспоминали как руководители Евросоюза заявляли, что на Балканах они должны всё решать, а России там делать нечего. Недавно господин Боррель опять повторил свою позицию о том, что в Африке Россия мешается Евросоюзу. То есть, наверное, у Евросоюза могут быть какие-то зоны влияния, а для России даже её соседи не являются чем-то, куда Евросоюз и НАТО не пытаются активно проникать», — сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул, что задача такого проникновения заключается в основном в том, чтобы «работать там против интересов Российской Федерации».

Попытку НАТО и ЕС настаивать на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантическом регионе раскритиковал и глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Выступая 16 февраля на регулярном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, он подчеркнул, что такой подход для Москвы «категорически неприемлем».

Военнослужащий сил НАТО

Gettyimages.ru

Позитивный сигнал

Тем не менее в Москве в целом положительно оценивают готовность Запада обсуждать вопросы, чувствительные для РФ. Как заявил Сергей Лавров во время доклада Владимиру Путину 14 февраля, у России, США и НАТО есть шанс договориться по тем вопросам, которые Москва считает для себя приоритетными.

«Всё-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать какие-то серьёзные встречные аргументы... Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны», — сказал министр.

Днём позже на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Збигневом Рау глава российского МИД заявил, что западные партнёры согласились на обсуждение поставленных вопросов, только когда осознали, что Россия «всерьёз ведёт разговор о необходимости радикальных перемен в сфере евробезопасности».

Напомним, 15 декабря 2021 года Москва передала США и НАТО проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран блока. Изначально союзники попытались затянуть обсуждение этих документов, развязав информационно-пропагандистскую кампанию против РФ с целью выставить её «агрессором» и «угрозой» международной стабильности. Тем не менее 26 января Вашингтон и Брюссель всё же передали свои ответы на российские инициативы.

Однако в Москве их назвали неудовлетворительными. 8 февраля Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном сказал, что центральные озабоченности России оказались проигнорированными.

Напомним, Россия добивается от западных партнёров гарантий дальнейшего нерасширения НАТО на восток, отказа альянса от размещения ударного вооружения вблизи от границ РФ и возврата военного потенциала блока в Европе к состоянию 1997 года.

Право на безопасность

Опрошенные RT эксперты считают, что к политикам и дипломатам на Западе постепенно приходит осознание того, что современная Россия уже не та, что была 30 лет назад, когда от выражаемых ей обеспокоенностей можно было просто отмахнуться. По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, твёрдость позиций, которую продемонстрировала Москва, стала для США, НАТО и Евросоюза неожиданностью и заставила их по-другому взглянуть на российского партнёра.

«До относительно недавнего времени мы были довольно аморфны в продвижении своих интересов. Мы, конечно, и раньше говорили о том, что система безопасности нас не удовлетворяет, но делали это крайне вяло. А вот декабрьские заявления, последовавшие за этим торги и военные манёвры России показали, что мы способны отстаивать свою безопасность любыми средствами», — сказал Подберёзкин.

В свою очередь, эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков выразил мнение, что игнорирование Западом национальных интересов России и привело к кризису общеевропейской системы безопасности.

«Поэтому, как верно отметил глава МИД Франции, Европе необходимо работать над новой архитектурой и правилами безопасности, чтобы учитывать интересы всех игроков в регионе. То, что уже есть отклик от такой крупной европейской страны, является позитивным сигналом. Но насколько реально в столицах стран ЕС готовы сесть за стол переговоров — чрезвычайно сложный и кропотливый вопрос. Предстоящие переговоры будут непростыми», — отметил аналитик.

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По словам Алексея Поберёзкина, ещё одной причиной нынешней ситуации с евробезопасностью стали разрушительные действия США.

«Практически все договоры о вооружениях были уничтожены именно Вашингтоном. По факту, на сегодняшний день действует лишь один Договор об ограничении стратегических вооружений (СНВ-III). Остальные — по открытому небу (ДОН), о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об обычных вооружённых силах — США просто отмели, так как они были помехой Вашингтону и сдерживали его», — напомнил эксперт.

Однако Евросоюзу, чья безопасность построена не на военно-технической мощи, а на договорах и соглашениях, крайне важно их восстановить, считает Подберёзкин. Поэтому ЕС хочет обсуждать с Россией возвращение к соблюдению Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) и ДРМСД.

В связи с этим член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор в отставке Павел Золотарёв в комментарии RT назвал своевременными инициативы России по гарантиям безопасности.

«Украинский кризис, бесконтрольное расширение НАТО, сворачивание постпредства РФ при альянсе, заморозка механизмов предотвращения конфликтных ситуаций — всё это повышает риски различных инцидентов. В них не заинтересованы ни Россия, ни Европа. Поэтому нужны новые гарантии, закреплённые юридически. И во Франции в этом вопросе решили выступить локомотивом со стороны ЕС. Тем более что Париж при Макроне с самого начала пытался строить свою политику по отношению к Москве с позиции диалога», — подчеркнул эксперт.