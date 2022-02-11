На защите общих интересов: как проходят военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022»

В Белоруссии проходят совместные военные учения «Союзная решимость — 2022». Манёвры стали вторым этапом проверки боеготовности сил реагирования Союзного государства. Цель тренировок — отработка задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе оборонной операции и по противодействию терроризму. Как ранее сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу, Москва проинформировала иностранных партнёров о манёврах. Однако, в США уже заявили, что РФ и Белоруссия своими действиями повышают напряжённость в регионе. Эксперты называют текущие учения демонстрацией возможностей Москвы и Минска противостоять потенциальной внешней агрессии.

На территории Белоруссии 10 февраля стартовали российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022». Они стали вторым этапом проверки боеготовности сил реагирования Союзного государства. Манёвры продлятся по 20 февраля.

«Учение проводится с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства», — заявили в Министерстве обороны РФ.

Тренировки проходят на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Также задействованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

В рамках первого этапа проверки сил реагирования в Белоруссию были перебазированы системы ПВО С-400 «Триумф», дивизион комплексов ПВО малой дальности «Панцирь-С», многоцелевые истребители четвёртого поколения Су-35 и штурмовики Су-25СМ.

Общая численность войск и количество вооружения, развёрнутого в Белоруссии, не разглашаются. Однако глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил 1 февраля заявил, что превышения допустимых норм не было.

«Подчеркну, что количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года (о мерах укрепления доверия и безопасности. — RT)», — сказал министр.

Минобороны РФ

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Согласно этому международному соглашению, его участников разрешается не уведомлять о военной деятельности, если численность задействованных сил не превышает 9 тыс. человек. В документе также прописаны лимиты на концентрацию танков, боевых бронированных машин, артиллерийских орудий и других типов военной техники.

Несмотря на это, как отметили в Минобороны, ведомство «в рамках добровольной транспарентности» проинформировало иностранных партнёров о совместных манёврах.

Нейтрализация угроз

В рамках учений российские и белорусские военнослужащие отрабатывают ряд мероприятий. Среди них — усиление участков госграницы Белоруссии на возможных направлениях незаконного проникновения на её территорию, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов, поиск и уничтожение незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, а также отдельные вопросы постконфликтного урегулирования.

Накануне старта учений в республику прибыл начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов, чтобы проконтролировать готовность соединений и воинских частей.

В этом году к участию в манёврах со стороны России также привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа (ВВО). Это решение прокомментировал 18 января в ходе брифинга для иностранных военных атташе замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, на пространстве Союзного государства «может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности». В связи с этим Москва и Минск пришли к соглашению, что в такой ситуации необходимо будет усилить группировку.

Помимо этого Фомин сообщил, что в рамках проверки силы реагирования Союзного государства планируется подготовить войска к действиям не только в своих границах ответственности, но и «к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях».

В целом же главным итогом проводимых мероприятий должна стать «оценка способности органов военного управления и войск выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства», отметил Фомин.

В свою очередь, первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич на аналогичном брифинге 27 января подчеркнул, что манёвры носят сугубо оборонительный характер и не несут угрозы сопредельным государствам.

По сообщению Минобороны РФ, в рамках учений уже был проведён ряд мероприятий. Так, подразделения морской пехоты ВВО на полигоне Обуз-Лесновский отработали обнаружение и уничтожение незаконных вооружённых формирований в условиях городской застройки. Командные пункты условного противника на полигоне Брестский были уничтожены артиллеристами ВВО. Кроме того, в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России были развёрнуты боевые расчёты ЗРК С-400 ВВО, а экипажи самолётов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России отработали авиационный удар по наземным целям с выполнением различных манёвров.

Критика с Запада

Отметим, что российско-белорусские учения проходят на фоне поддерживаемого Западом мифа о якобы запланированном РФ «вторжении» на Украину, на фоне чего не утихают обвинения в адрес Москвы в эскалации напряжённости.

«Думаю, если взглянуть на подготовку к этим учениям, то это в большей степени, конечно, воспринимается нами как шаг, направленный на эскалацию, а не на деэскалацию», — сказала на брифинге 9 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Ранее, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски заявил, что альянс наблюдает «крупнейшее развёртывание» российских вооружённых сил в Белоруссии со времён холодной войны. По его словам, Москва якобы направила туда боевые части численностью 30 тыс. человек.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда 7 февраля на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО и вовсе выразил опасение, что Россия после учений может оставить свои войска в Белоруссии и изменить тем самым архитектуру безопасности в Восточной Европе.

При этом в России такой сценарий развития событий неоднократно отвергали.

«Никто никогда не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом никогда речи не шло… Речь идёт о союзных учениях и, естественно, подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», — подчеркнул 8 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Аналогичное заявление сделал и глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс. При этом он выразил уверенность, что Запад постарается представить факт возвращения российских военных домой как свою дипломатическую победу.

«Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум для того, чтобы доказать, что Запад добился от России деэскалации», — сказал министр.

При этом НАТО продолжает наращивать свои силы в непосредственной близости от российских границ. В частности, в Пентагоне 2 февраля сообщили о планах отправить дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию.

Флаг НАТО

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А Лиз Трасс 30 января заявила о намерении властей страны увеличить свой воинский контингент в Эстонии в два раза. Схожие планы 24 января анонсировала пресс-служба НАТО, заявив об отправке дополнительных кораблей и истребителей для развёртывания в Восточной Европе. Помимо этого запланированы военные учения натовских стран в Чехии, Словакии и Венгрии.

Единым строем

Опрошенные RT эксперты отмечают, что текущие учения можно считать реакцией Москвы и Минска на милитаризацию приграничных территорий со стороны НАТО и Украины. В частности, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что таким образом РФ и Белоруссия демонстрируют, что готовы и способны отстаивать свои интересы.

«Мы демонстрируем Западу свои возможности противостоять агрессии в свой адрес и в военном плане. Потому что, как показало время, Запад в основном реагирует на силу. Однако в этом отношении важно также сохранить баланс между такой военной демонстрацией и дипломатической линией», — рассуждает Михайлов.

Это мнение разделяет военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он заметил, что союзники в рамках текущих учений демонстрируют слаженность взаимодействия и умение решать важные стратегические задачи, что служит сигналом западным партнёрам о том, что есть сила, с которой нужно считаться. В частности, по его словам, Россия показала, что способна оперативно перебрасывать военные соединения и технику на большие расстояния.

«Таким образом мы даём понять, что можем защитить национальные интересы, что у нас есть такие возможности и что РФ с Белоруссией в едином строю несмотря ни на что», — сказал Литовкин.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин напомнил о непростой международной обстановке, в которой проходят учения.

«Нынешнее напряжение не способствует тому, чтобы эти манёвры проводились в спокойном режиме. Поставка иностранного вооружения Украине, мобилизация экстремистских сил, попытки интегрировать Киев в западную военную инфраструктуру — всё это создало особые условия для «Союзной решимости», — пояснил он.

При этом, как отмечает Виктор Литовкин, Запад раздражает то, что Россия умело адаптируется под внешние вызовы.

«Натовские страны во главе с США считают, что только они вправе формировать глобальную военно-политическую повестку. Как в случае с российскими Вооружёнными силами, которые Запад всё требует куда-то отвести, хотя в РФ не раз говорили, что это внутреннее дело государства и указывали на концентрацию сил альянса у своих границ. Однако, по мнению Вашингтона и Брюсселя, их армии подчиняются совершенно иным нормам. Такой лицемерный поход Москву не устраивает», — подытожил аналитик.