Столтенберг назвал перемещение ВС России в Белоруссию крупнейшим со времён холодной войны

НАТО наблюдает значительное перемещение российских войск в Белоруссию и считает его крупнейшим со времён холодной войны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«За последние дни мы наблюдали значительные перемещения российских вооружённых сил в Белоруссию. Это крупнейшее развёртывание российских войск там со времён холодной войны», — приводит РИА Новости слова Столтенберга на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Северной Македонии.

По его словам, в Белоруссию направлены 30 тыс. военных, в том числе силы специального назначения.

Он отметил, что НАТО продолжает призывать Россию к деэскалации.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, с белорусским коллегой Виктором Хрениным он проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.