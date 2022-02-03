Глава Минобороны Шойгу прибыл в Минск

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, с белорусским коллегой Виктором Хрениным он проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Также у министра запланирована встреча с главой государства Александром Лукашенко.
Глава Минобороны Шойгу прибыл в Минск
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость — 2022»», — сообщило российское Минобороны.

Вместе с тем Шойгу ознакомится с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. 2 февраля российские и белорусские военные приступили к боевому слаживанию на полигонах Белоруссии.

1 февраля Россия в рамках «добровольной транспарентности» проинформировала иностранных партнёров о проведении учения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить