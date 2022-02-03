Глава Минобороны Шойгу прибыл в Минск

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, с белорусским коллегой Виктором Хрениным он проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Также у министра запланирована встреча с главой государства Александром Лукашенко.

AP