Глава Минобороны Шойгу прибыл в Минск
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость — 2022»», — сообщило российское Минобороны.
Вместе с тем Шойгу ознакомится с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню.
Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. 2 февраля российские и белорусские военные приступили к боевому слаживанию на полигонах Белоруссии.
1 февраля Россия в рамках «добровольной транспарентности» проинформировала иностранных партнёров о проведении учения.