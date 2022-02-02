Российские и белорусские военные приступили к боевому слаживанию на полигонах в Белоруссии

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Российские и белорусские военные в ходе проверки сил реагирования Союзного государства приступили к боевому слаживанию на полигонах Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения и воинские части Восточного военного округа Вооружённых Сил Российской Федерации и Вооружённых сил Республики Беларусь, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к боевому слаживанию на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В ходе боевого слаживания военные отрабатывают борьбу с незаконными вооружёнными формированиями.

Ранее сообщалось, что мотострелковая бригада Восточного военного округа (ВВО) ВС России завершила развёртывание на территории полигона в Белоруссии.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

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