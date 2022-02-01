Мотострелковая бригада ВВО ВС России завершила развёртывание в Белоруссии
- AP
- © Russian Defense Ministry Press Service
«Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развёртывание полевого лагеря в Белоруссии на полигоне «Брестский», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Для комфортного проживания военнослужащих в лагере расположены столовые и медицинские пункты, а также организовано трёхразовое горячее питание.
Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков напомнил, что совместные учения России и Белоруссии носят оборонительный характер.
Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.