Шойгу: Россия проинформировала иностранных атташе об учениях «Союзная решимость»
- AP
Об этом, как пишет РИА Новости, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнёров об учении.
«Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях», — сказал Шойгу.
Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что совместные учения Москвы и Минска носят оборонительный характер, они не представляют угрозы для кого-либо.