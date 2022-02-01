Шойгу: Россия проинформировала иностранных атташе об учениях «Союзная решимость»

Минобороны России «в рамках добровольной транспарентности» проинформировало иностранных партнёров о проведении российско-белорусского учения «Союзная решимость — 2022».

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнёров об учении.

«Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях», — сказал Шойгу.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков отметил, что совместные учения Москвы и Минска носят оборонительный характер, они не представляют угрозы для кого-либо.