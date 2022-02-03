Глава Минобороны Шойгу назвал «блестящей» переброску группировки войск в Белоруссию

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Переброска группировки российских войск в Белоруссию в рамках учений «Союзная решимость — 2022» прошла блестяще, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Глава Минобороны Шойгу назвал «блестящей» переброску группировки войск в Белоруссию
  • AP

«Всё организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть всё организовано просто блестяще», — приводит агентство БЕЛТА слова Шойгу на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Он отметил заслуги Белоруссии  в том, как была развёрнута сеть для приёма группировки.

Ранее стало известно, что Шойгу прибыл в Минск, с белорусским коллегой Виктором Хрениным он проинспектирует выполнение задач военными в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

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