Минобороны Белоруссии: учения «Союзная решимость — 2022» не угрожают Европе

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» носят оборонительный характер и не несут угрозы для европейского сообщества и соседних стран. Об этом заявил первый замминистра обороны республики Виктор Гулевич.

«Учение, проводимое в рамках проверки, носит сугубо оборонительный характер и не несёт никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность назначенных сил выполнить задачи по предназначению», — говорится в сообщении министерства.

Гулевич добавил, что по окончании проверки воинские части и подразделения Вооружённых сил России покинут территорию Белоруссии.

Ранее Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.