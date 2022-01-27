Минобороны Белоруссии: учения «Союзная решимость — 2022» не угрожают Европе
- AP
«Учение, проводимое в рамках проверки, носит сугубо оборонительный характер и не несёт никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Оно позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры и проверить готовность и способность назначенных сил выполнить задачи по предназначению», — говорится в сообщении министерства.
Гулевич добавил, что по окончании проверки воинские части и подразделения Вооружённых сил России покинут территорию Белоруссии.
Ранее Россия завершила перебазирование истребителей Су-35 в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.